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Чем спастись от вируса? Спецменю для президента, доступное каждому: Откровения экс-повара Кремля
02 января 2021, 15:30 • 99 • Политика
Экс-повар Кремля Виктор Беляев в интервью Царьграду разоткровенничался о спецменю для первых лиц нашего государства в сезон гриппа и простуд. По сути, продукты, которые для него используются, доступны каждому жителю России.
В разгар эпидемий гриппа и простуд во времена Брежнева и Горбачёва для первых лиц нашего государства составляли спецменю, помогающее поддерживать иммунитет. Экс-повар Кремля Виктор Беляев в интервью Царьграду разоткровенничался о том, что в него входило.
"Добавлялись дополнительные морсы из натуральных ягод - клюквы, брусники", - перечислил собеседник "Первого русского", добавив, что в рацион первых лиц государства "добавляются свежие овощи: капуста, картофель, зелень, редис".
То есть, по сути, составить такое "президентское" спецменю может каждый житель России, ведь купить почти все эти продукты можно сегодня в любом продуктовом магазине, не опустошив при этом свой кошелёк.
Бывший кремлёвский повар также назвал основное условие, которое необходимо соблюдать в сезон активности вирусов: калорийность должна быть высокая, а еда богата на витамины.
"Конечно, для иммунитета важно питание - причём высококалорийное, чтобы присутствовали и жиры, и углеводы, и, естественно, витамины, в первую очередь С, как основной поставщик иммунных сил", - подчеркнул Беляев.
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