Чем Славомир Новак три года занимался в «Укравтодоре»

Политические обозреватели любят говорить о том, что Украина – не самостоятельное государство, находится под сильным иностранным влиянием, живет по указке Запада, диктующего свою волю. Они во многом правы, но, как оказалось, иностранцы учат украинцев не только добрыми советами, но и личным примером.

Специалист с Запада

Славомир Новак был депутатом польского Сейма, входил в правительство. В 2013 году Министр транспорта Польши Славомир Новак ушел в отставку на фоне скандала вокруг его швейцарских часов, которые он не указал в декларации об имуществе. Журналисты заметили на его руке часы Maxi Marine Chronometer швейцарской фирмы Ulysse Nardin, которые стоили примерно 17 тысяч злотых ($3,5 тыс), но, вопреки правилам, не попали в декларацию чиновника.

В 2016 году Славомир Новак объявился на Украине, стал именоваться Славомиром Рышардовичем. В октябре того года (при президенте Петре Порошенко) получил украинское гражданство и стал исполняющим обязанности председателя госагентства «Укравтодор».

Славомир Новак мыслил масштабно: в 2017 году, например, инициировал проект GO Highway — транснациональный транспортный коридор, в рамках которого предлагалось соединить украинские черноморские порты Николаев и Одесса с польскими Гданьском и Гдыней на Балтийском море. Общая протяженность транспортного пути 1746 километров, из которых 1088 пролегают по Украине. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман идею поддержал, на реализацию проекта было выделено 4,8 млрд гривен, в 2020 – еще 5 млрд грн.

В 2020 году сообщалось, что с целью финансирования проекта транзитного коридора GO Highway Украина ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития о выделении кредита в 450 млн евро для «Укравтодора».

Забегая вперед, сообщим, что за прошедшие годы построены или отремонтированы только отдельные участки этого Highway. Например, к концу 2020 года в Винницкой области завершен капитальный ремонт путепровода над железной дорогой неподалеку от станции Стадница. Тогда же от Славомира Новака страна услышала о планах строительства первой концессионной платной автодороги Львов—Краковец (пограничный пункт на границе с Польшей). «Ориентировочный срок строительства указанной дороги составит четыре-пять лет. Финансирование будет на 100% привлекать частный инвестор. Срок концессии — до 49 лет», – обещал дорожный начальник.

Началось...

Президентом Украины стал Владимир Зеленский. И в сентябре 2019 года Нацагентство по противодействию коррупции (НАПК) обнаружило нарушения в украинской декларации Новака. В 2017 году чиновник недостоверно указал стоимость автомобиля и цифру на банковских счетах. В целом недостоверная сумма составила 189,2 тыс гривен. В суд был направлен админпротокол с указанием нарушений, допущенных Новаком, он подал премьеру заявление об отставке и покинул свой пост 1 октября 2019 года.

Следующий глава «Укравтодора» Александр Кубраков рассказал о той коррупции в ведомстве, которая обнаружилась сразу: условия конкурсов прописываются под определенные компании, коррупция в дорожной отрасли составляет 5-15%, в зависимости от вида работ. Новак получал с какими-то доначислениями зарплату около 150 тыс грн, хотя оклад для этой должности определен в 24 тыс грн.

С какого-то момента правоохранительные органы Украины и Польши стали действовать совместно и подробно рассказывать, чем еще, кроме озвучивания грандиозных планов дорожного строительства, Славомир Новак занимался в «Укравтодоре».

Дальше – больше...

Сначала ему сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). По этой статье зафиксировали три эпизода. Они связаны с использованием средств, предоставленных международными финансовыми организациями в виде кредитов на ремонт украинских дорог. Общая сумма кредитных средств, которые нечестные чиновники неправильно использовали, превышает €270 млн.

Кроме того, Славомира Новака подозревают в получении взяток от представителей донецкой финансово-промышленной группы «Альтком», точнее ее структурного подразделения ООО «Дорожное строительство Альтком», зарегистрированного в Мариуполе, на общую сумму более $575 тысяч и €70 тысяч.

Неправомерную выгоду экс-глава «Укравтодора» якобы получал через посредника — Яцека Палюха. Тот пошел на сотрудничество с польскими органами правопорядка и там рассказал, что в Польше создали предприятие, в котором на 50% владел Палюх, а сам уставный капитал якобы наполнялся группой «Альтком». По словам Палюха, он получил €70 тыс якобы за консультации, которых не предоставлял. Новак планировал, вернувшись в Польшу, возглавить набсовет этого предприятия.

Посредник признался: получал взятки для «шефа» и наличными — $575 тыс, чтобы Новак способствовал группе «Альтком» в выплате средств на ремонт автодороги М-05 Киев-Одесса, выданных Европейским банком реконструкции и развития. ЕБРР просил Новака расторгнуть договор с «Альткомом», но тот этого не сделал и продолжал платить фирме.

Дальше события ускорились. В июле 2020 года Славомир Новак был задержан польскими властями по подозрению в коррупции. Ему инкриминировали вымогательство и получение в должности главы «Укравтодора» материальных благ на сумму более 6,1 млн злотых (более $1,5 млн). Еще Славомира Новака обвиняют в отмывании денег на сумму 8 млн злотых ($2 млн).

Вскоре на Украине задержан владелец ФГ «Альтком» Александр Тисленко, но выпущен под залог за 15 млн грн.

Славомиру Новаку предъявлено обвинение в 17 преступлениях, относящихся не только в коррупции и управлении организованной преступной группой, но и получении фиктивных медицинских документов, чтобы оправдать свое отсутствие на рабочем месте. 21 декабря Окружная прокуратура Варшавы передала дело в суд. Польский суд взял под стражу на три месяца его и двух его напарников.