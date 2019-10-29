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Чем русские отличаются от американцев? Карта страхов показала истинные ценности в России и США

29 октября 2019, 19:39  •  58 • Политика
Сравнив два опроса о страхах, провоцирующих стрессы в России и США, можно понять, чем русские отличаются от американцев. Казалось бы, перечень похож, однако разбор деталей говорит о многом. 
Социологи "Левада-центра" по итогам очередного исследования сформулировали основные страхи жителей России. Опрашивая респондентов, авторы пришли к выводу: больше всего мы боимся болезней своих детей и близких - таким образом на вопрос социологов отметили 62 процента участников исследования.
На втором месте в рейтинге страхов оказались войны - 42 процента боятся военных действий в стране или с участием нашей страны. На третьем месте - бедность: без денег боится жить 31 процент участников исследования. Кроме того, среди страхов жители России назвали стихийные бедствия - 22 процента участников опроса, утрату сбережений - 18 процентов, потерю работы - 16 процентов.
Подобные опросы проводятся в разных точках мира. В том числе в США. Как оказалось, по перечню опасений мы не слишком отличаемся друг от друга. Есть разница в лидерах рейтинга. Так, по данным опроса Чепменского университета, проведенного в октябре 2018 года, больше всего американцы боятся коррупции среди чиновников в правительстве - так ответили 73,6 процента. На втором месте - загрязнение океанов, рек и озер (62 процента респондентов). На третьем месте - истощение запасов чистой питьевой воды (61 процент). И только после этой тройки идут общечеловеческие проблемы, а именно:
  • нехватка денег - бедности в США боятся 57 процентов респондентов;
  • серьезные заболевания - снова 57 процентов участников опроса;
  • смерть близких - 56 процентов респондентов.
И в том и в другом случае можно было выбрать несколько вариантов ответа - по степени важности для респондента.
Добавим, в том числе двумя полярными опросами делится телеграм-канал "Доктор прописал".
Фото: t.me/docpro.

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