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Чем "угрожали" Тихановской в кабинете главы ЦИК? Побег в Литву оправдали "жестоким" ультиматумом

23 сентября 2020, 09:10  •  190 • Политика
Пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина раскрыла, чем "угрожали" экс-кандидату в президенты Белоруссии в кабинете главы ЦИК незадолго до её отъезда из страны. Побег в Литву оправдали ультиматумом: "Она была поставлена перед очень жестоким выбором".
Пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина рассказала, что происходило в кабинете главы ЦИК Белоруссии незадолго до отъезда экс-кандидата в президенты республики в Литву.
В интервью для YouTube-канала "И Грянул Грэм" представитель бывшего кандидата раскрыла, чем именно якобы угрожали нынешнему члену президиума так называемого Координационного совета оппозиции Белоруссии.
Она была поставлена перед очень жестоким выбором: либо её дети растут сиротами, либо она покидает страну, - утверждает Красулина.
Напомним, 10 августа Тихановская явилась в ЦИК, чтобы подать жалобу в связи с состоявшимися накануне президентскими выборами.
В кабинете руководителя комитета у неё состоялась беседа с представителями спецслужб, как сообщила потом сама глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина. Вскоре после этого экс-кандидат покинула страну.

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