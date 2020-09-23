Чем "угрожали" Тихановской в кабинете главы ЦИК? Побег в Литву оправдали "жестоким" ультиматумом

Пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина рассказала, что происходило в кабинете главы ЦИК Белоруссии незадолго до отъезда экс-кандидата в президенты республики в Литву.

В интервью для YouTube-канала "И Грянул Грэм" представитель бывшего кандидата раскрыла, чем именно якобы угрожали нынешнему члену президиума так называемого Координационного совета оппозиции Белоруссии.

Она была поставлена перед очень жестоким выбором: либо её дети растут сиротами, либо она покидает страну, - утверждает Красулина.

Напомним, 10 августа Тихановская явилась в ЦИК, чтобы подать жалобу в связи с состоявшимися накануне президентскими выборами.

В кабинете руководителя комитета у неё состоялась беседа с представителями спецслужб, как сообщила потом сама глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина. Вскоре после этого экс-кандидат покинула страну.