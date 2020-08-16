Чем Путин абсолютно удивил Лукашенко в разговоре? Признание из первых рук

Глава Белоруссии Александр Лукашенко раскрыли детали своего разговора с Владимиром Путиным по поводу происходящих в республике беспорядков.

О своей беседе с российским президентом он рассказал во время совещания в Центре стратегического управления в Минобороны страны.

Лукашенко объявил, что российская сторона готова помочь Минску при возникновении большой угрозы национальной безопасности Белоруссии.

Также президент республики заметил, что имел долгий и детальный разговор с Путиным на тему разворачивающихся в стране событий после выборов 9 августа.

Меня даже несколько удивило: он абсолютно посвящён в то, что происходит, - признался белорусский лидер.

Журналист кремлёвского пула и спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов поделился фрагментом речи Лукашенко, которую транслировали местные каналы, на своей странице в Twitter.