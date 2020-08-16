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Чем Путин абсолютно удивил Лукашенко в разговоре? Признание из первых рук
16 августа 2020, 17:15 • 200 • Политика
Глава Белоруссии Александр Лукашенко сделал признание из первых рук, рассказав, чем Владимир Путин абсолютно удивил его в разговоре о беспорядках в республике. Он с изумлением отметил, что российский президент отлично и целиком посвящён в то, что происходит сейчас в Белоруссии.
Глава Белоруссии Александр Лукашенко раскрыли детали своего разговора с Владимиром Путиным по поводу происходящих в республике беспорядков.
О своей беседе с российским президентом он рассказал во время совещания в Центре стратегического управления в Минобороны страны.
Лукашенко объявил, что российская сторона готова помочь Минску при возникновении большой угрозы национальной безопасности Белоруссии.
Также президент республики заметил, что имел долгий и детальный разговор с Путиным на тему разворачивающихся в стране событий после выборов 9 августа.
Журналист кремлёвского пула и спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов поделился фрагментом речи Лукашенко, которую транслировали местные каналы, на своей странице в Twitter.
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