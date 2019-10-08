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Чем помешало "Открытое небо"? Трамп решил избавиться еще от одного международного договора

08 октября 2019, 13:24  •  107 • В мире
Белый дом рассматривает вариант выхода из Договора по открытому небу. Об этом с "огромным беспокойством" сообщили в нижней палате Конгресса США.
По словам председателя комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса Элиота Энгеля, обеспокоившись слухами о подобных планах, он направил протест по этому поводу в адрес советника президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена, призвав отказаться от такого "опрометчивого действия". Текст обращение опубликован на сайте комитета.
Энгель заявил, что выход из этого договора "принесет пользу только России", а партнерам США только нанесет вред в сфере безопасности. "Насколько мне известно, администрация не проводила консультации с нашими союзниками и партнерами по этому вопросу", - добавил конгрессмен.
Между тем еще в июне комитет Палаты представителей по вооруженным силам подготовил законопроект, запрещающий США выход или приостановку действия Договора по открытому небу. Если это и может произойти, то только в том случае, если "Пентагон и Госдепартамент обвинят Россию в том, что она нарушает положения этого документа".

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