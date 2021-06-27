Чем пахнут Медведева и Гном Гномыч? Новые рекламные контракты фигуристов

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

Евгения в своем Instagram разместила рекламный танцевальный ролик, в котором она, будучи облаченной в одежду пастельных тонов от этой французской марки, изящно кружится в холле какого-то здания (явно не "Самбо-70"), неожиданно роняет флакон туалетной воды Lacoste L.12.12 Rose, который затем приземляется в ее руку в виде теннисного мячика турнира Roland-Garros, спонсором которого и являлась в этом году Lacoste. Как говорится, "фигуристка кружится — денежка мутится".

Но в итоге получился довольно интересный образный симбиоз фигурного катания, большого тенниса и парфюмерной продукции: Евгения мягко и органично смотрится в одежде от Lacoste, которая стилистически навеяна fashion-эстетикой большого тенниса, и при этом элегантно рекламирует парфюм известного бренда, упакованный в симпатичный нежно-розовый флакон, наполненный благоуханиями франжипани, фрезии, мяты и амбретты.

Хоть данный рекламный альянс — Lacoste + Медведева — и был инициирован известной российской сетью парфюмерных супермаркетов (к подобной маркетинговой схеме мы еще вернемся), но в очередной раз можно констатировать тот факт, что в модной копилке нашей прославленной фигуристки оказался еще один известный бренд, подтвердив тем самым статус Евгении как одного из самых востребованных мировыми торговыми марками амбассадоров среди российских спортсменов.