Чем ответят русские на "супер-пупер-оружие" Трампа: Коротченко назвал убойный аргумент

По уверению Трампа, новые ракеты, которые появились у США, их якобы нет ни у Китая, ни даже у президента России Владимира Путина.

"Видимо, он имеет в виду супер-супер-чудо-оружие, вот то самое супер-пупер, о котором он постоянно говорит, но которого никто не видит. Наверное, такой неуловимый Джо вот это новое американское оружие. Никто его не видел, Трамп о нём говорит", - прокомментировал Игорь Коротченко.

По его словам, это не более чем блеф, призванный "заболванить умы избирателей" и заставить их сердца проголосовать за Трампа.

"Всё это надо рассматривать исключительно через призму предвыборной кампании, которая уже на завершающей стадии в Соединённых Штатах Америки. И теряющий память Байден, и Трамп, который эпатирует публику новым оружием. Эти старики гораздо старше, чем члены брежневского Политбюро, которые пытаются в очередной раз занять кресло президента США", - заметил Коротченко.

Русским же стоит относиться к таким заявлениям спокойно, считает эксперт. Поскольку у России эффективная армия и флот, реализуется масштабная программа поставок нового оружия в российские вооруженные силы.

"Мы это оружие видим, его нам демонстрируют. Не в "Твиттере", как Трамп, а на военных парадах либо на форуме "Армия-2020". Поэтому мы спим спокойно. Ну а Трамп пусть, так сказать, надувает щёки и пускает мыльные пузыри", - заключил Коротченко.