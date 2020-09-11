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Чем ответят русские на "супер-пупер-оружие" Трампа: Коротченко назвал убойный аргумент

11 сентября 2020, 16:40  •  286 • Политика
Журналист, военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в разговоре с Царьградом прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о некоем новом "супер-пупер-оружии" американцев. Коротченко привёл убойный аргумент, ответив за русских.
По уверению Трампа, новые ракеты, которые появились у США, их якобы нет ни у Китая, ни даже у президента России Владимира Путина.
"Видимо, он имеет в виду супер-супер-чудо-оружие, вот то самое супер-пупер, о котором он постоянно говорит, но которого никто не видит. Наверное, такой неуловимый Джо вот это новое американское оружие. Никто его не видел, Трамп о нём говорит", - прокомментировал Игорь Коротченко.
По его словам, это не более чем блеф, призванный "заболванить умы избирателей" и заставить их сердца проголосовать за Трампа.
"Всё это надо рассматривать исключительно через призму предвыборной кампании, которая уже на завершающей стадии в Соединённых Штатах Америки. И теряющий память Байден, и Трамп, который эпатирует публику новым оружием. Эти старики гораздо старше, чем члены брежневского Политбюро, которые пытаются в очередной раз занять кресло президента США", - заметил Коротченко.
Русским же стоит относиться к таким заявлениям спокойно, считает эксперт. Поскольку у России эффективная армия и флот, реализуется масштабная программа поставок нового оружия в российские вооруженные силы.
"Мы это оружие видим, его нам демонстрируют. Не в "Твиттере", как Трамп, а на военных парадах либо на форуме "Армия-2020". Поэтому мы спим спокойно. Ну а Трамп пусть, так сказать, надувает щёки и пускает мыльные пузыри", - заключил Коротченко.

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