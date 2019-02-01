Чем ответит Россия на провокации самолётов НАТО у своих границ?

Инцидент с перехватом российским Су-27 самолёта НАТО вблизи правительственного борта отряда «Россия» получил широкий резонанс. В нашей стране отметили мастерство и изящный «почерк» пилота Су-27, однако злые языки упрекают лётчика в опасном маневрировании без достаточных оснований. Почему наш пилот был прав, и что делать России с нахальством натовской авиации?

Автор:

Кучер Егор

31 января в Интернете было опубликовано видео перехвата российским Су-27 самолёта НАТО F-15, который «приклеился» к российскому правительственному борту Специального лётного отряда (СЛО) «Россия». На кадрах видно, как натовский истребитель «завис» в небе на расстоянии буквально ста метров от российского лайнера. Вдруг в кадре появляется Су-27 ВКС России, сближается с не в меру осмелевшим натовцем и оттесняет его от лайнера изящным, но настойчивым креном влево. Натовский F-15, уклоняясь с аналогичным креном, отходит всё дальше и меняет курс.

Этот инцидент имел место ещё в июне 2017 года, когда натовские истребители хотели сопроводить направляющийся в Калининград российский правительственный борт, у которого между тем был эскорт из Су-27. Несмотря на относительную давность, история вызвала новые споры насчёт того, насколько были правы оба пилота истребителей — каждый со своей стороны.

Фото: www.globallookpress.com

Между тем авиация НАТО усиливает свою активность у наших границ. По данным ВКС России, только за 2018 год российские истребители поднимались в воздух для перехвата самолётов НАТО свыше трёх тысяч раз. Такие инциденты продолжают происходить как на северо-западе, вблизи Калининградской области, так и на Балтике, а также в акватории Чёрного моря, у берегов Крыма.

Антинатовский ход

Запечатлённый на видео инцидент произошёл в нейтральном воздушном пространстве над Балтикой вблизи самолёта, на котором в июне 2017 года министр обороны России Сергей Шойгу летел в Калининград на выездную коллегию Минобороны. Правительственный борт сопровождало звено Су-27 ВКС России.

Поведение российского лётчика, оттеснившего F-15 от лайнера СЛО «Россия», не комментировали в Минобороны, однако оно вызвало положительные отзывы в соцсетях.

F-15 . Фото: Anatoliy Lukich / Shutterstock.com

Видео было опубликовано в Twitter-аккаунте пользователя Ivan O'Gilvi. В комментариях к этой записи люди писали:

«Классное видео! На такое можно смотреть бесконечно», «Честь и хвала нашим лётчикам», «Профессионалы, браво!», «Очень красиво проводил», «Сильно! И наш покрасивее будет!», «Жму руку российскому лётчику!», «Наши Молодцы! За Державу НЕ обидно!» и другие.