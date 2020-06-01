Чем ответит Роскосмос Илону Маску? Соловьёв дал совет Рогозину

Илон Маск после успешного запуска Crew Dragon получил поздравление от главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Рогозин поздравил компанию SpaceX и предложил продолжить сотрудничество с США в космосе.

"Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество", - ответил Илон Маск по-русски.

Затем он в эфире подколол русских фразой "батут работает". Шутка касается реплики Рогозина, прозвучавшей шесть лет назад, когда он иронично назвал ракету Маска батутом. Маск после удавшегося запуска написал: "Батут работает".

Фото: Twitter/VRSoloviev.

Телеведущий Владимир Соловьёв дал свой рецепт ответа Илону Маску. Он считает, что нужно взять паузу перед ответом.

"Чем ответит Роскосмос? Мяч на нашей стороне. Торопиться не надо. Маск несколько лет готовился ответить", - написал Соловьёв в своём Twitter.