Чем отличаются переговоры Путина с Трампом и Байденом: В Кремле дали честный ответ

В Кремле сравнили общение с Белым домом при Трампе и Байдене. "Из опыта общения Путина он одинаково комфортно себя чувствует при общении и с Трампом, и с Байденом", - заявил Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил плюсы и минусы переговоров главы государства Владимира Путина с президентами США Дональдом Трампом и Джо Байденом. Отмечается, что президенту России было одинаково комфортно общаться с обоими руководителями США.

При этом Песков указал, что некоторые различия в общении между Кремлём и Белым домом при Трампе и Байдене всё же есть. Так, при нынешнем американском президенте каналы общения России и США работают, в отличие от того, как строилась работа при прошлом американском лидере.

Представитель Кремля подчеркнул, что отношения Путина и Байдена нельзя назвать дружескими. Это связано с тем, что у лидеров было не так много возможностей для общения. Тем не менее разговор между ними уважительный.

Путин и Байден расходятся по чрезвычайно важным вопросам, США не хотят признавать "красные линии", на встрече разногласия зафиксировали,

- рассказал Песков.

Он добавил, что президенту России комфортно говорить с главой США. Оба лидера доводят друг до друга свои позиции и дают чёткий ответ, пояснил пресс-секретарь.