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Чем отличаются переговоры Путина с Трампом и Байденом: В Кремле дали честный ответ

17 декабря 2021, 19:20  •  131 • Политика
В Кремле сравнили общение с Белым домом при Трампе и Байдене. "Из опыта общения Путина он одинаково комфортно себя чувствует при общении и с Трампом, и с Байденом", - заявил Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил плюсы и минусы переговоров главы государства Владимира Путина с президентами США Дональдом Трампом и Джо Байденом. Отмечается, что президенту России было одинаково комфортно общаться с обоими руководителями США.
При этом Песков указал, что некоторые различия в общении между Кремлём и Белым домом при Трампе и Байдене всё же есть. Так, при нынешнем американском президенте каналы общения России и США работают, в отличие от того, как строилась работа при прошлом американском лидере.
Представитель Кремля подчеркнул, что отношения Путина и Байдена нельзя назвать дружескими. Это связано с тем, что у лидеров было не так много возможностей для общения. Тем не менее разговор между ними уважительный.
Путин и Байден расходятся по чрезвычайно важным вопросам, США не хотят признавать "красные линии", на встрече разногласия зафиксировали,
- рассказал Песков.
Он добавил, что президенту России комфортно говорить с главой США. Оба лидера доводят друг до друга свои позиции и дают чёткий ответ, пояснил пресс-секретарь.

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