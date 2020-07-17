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Чем отличается БТР от танка? Для претенденток в президенты Белоруссии выставили условия
17 июля 2020, 12:00 • 28 • Политика
Лукашенко предложил закрепить в Конституции требование службы в армии для президента Белоруссии. "Если женщина будет претендовать, мы заранее её отправим в Витебскую бригаду, чтобы она была подготовленной и могла отличить БТР от танка, БМП и так далее", - сказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил включить в Конституцию службу в армии как одно из обязательных требований к участию в выборах президента страны. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА.
По мнению Лукашенко, верховный главнокомандующий страны обязан знать основы военного дела, иначе ему будут "вешать лапшу на уши". При этом данное требование касается не только мужчин, но и женщин, добавил президент Белоруссии.
Напомним, что ранее Лукашенко анонсировал внесение решительных поправок в Основной закон Белоруссии. Их необходимость он обосновал тем, что в стране нужно перераспределить властные полномочия в пользу руководителей на местах.
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