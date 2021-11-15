Чем опасно молчание Путина? Аналитики Sohu предупредили НАТО о невиданных проблемах

Аналитики китайского издания Sohu предупредили НАТО о невиданных ранее проблемах после недавней провокации и попытки альянса в очередной раз вызвать ответную реакцию России. Эксперты объяснили, чем опасно для НАТО молчание президента нашей страны Владимира Путина.

Издание отмечает, что заход трёх американских военных кораблей Mount Whitney, Porter и John Lenthall в акваторию Чёрного моря является не чем иным, как полноценной провокацией. А разработка Пентагоном плана по возвращению к жизни своего 56-го артиллерийского командования в Германии и намерения Вашингтона снабдить базу гиперзвуковыми ракетами Dark Eagle, разработкой которых в настоящее время занимаются американские специалисты, говорят о том, что на этом провокации НАТО не закончатся.

При этом для многих может показаться странным молчание президента России на фоне такого открытого политического хамства альянса, однако на самом деле ситуация очень непроста. Как уже назвали аналитики реакцию Владимира Путина, ледяное молчание не сулит НАТО ничего хорошего и является наиболее выигрышным ответом в этой ситуации. Эксперты считают, что со стороны Москвы было бы безрассудно поддаваться на провокации альянса - ответная реакция, вполне вероятно, приведёт к военному конфликту. При этом в материале напомнили об очень тесном сотрудничестве России и Китая. И именно в этом моменте, считают эксперты, и кроется интересный факт - такое сотрудничество в будущем может стать чрезвычайно эффективным оружием против Запада. Поэтому сегодняшнее ледяное молчание Путина грозит НАТО большими проблемами, передаёт "ПолитРоссия" в эксклюзивном материале.