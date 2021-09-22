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Чем опасно AUKUS для России? Джонсон и Байден обговорили подход к русским

22 сентября 2021, 06:50  •  63 • Политика
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден обговорили условия подхода к России и Китаю. По мнению политиков, этот подход должен основываться на общих ценностях Лондона и Вашингтона. И партнёрство AUKUS ясно их воплощает.
Представитель Бориса Джонсона по итогам переговоров британского премьер-министра и американского президента Джо Байдена в Белом доме сообщил о ряде достигнутых сторонами договорённостей. Одна из них касалась подхода к России и Китаю.
"Они договорились, что Великобритания и США будут придерживаться подхода к этим вопросам на основании общих ценностей", - указывается в распространённом заявлении.
В этой связи особое внимание Москвы заслуживает факт создания нового партнёрства в сфере безопасности Австралии, Великобритании и США - AUKUS. Как указывается в заявлении, именно оно воплощает те самые "общие ценности". То есть фактически одной военной угрозой для Москвы стало больше.
В заявлении указывается, что и Джо Байден, и Борис Джонсон "подчеркнули важность той роли, которую этот альянс будет играть в продвижении мира и стабильности в мире". Новый альянс предполагает использование военных возможностей "британцев, американцев и австралийцев для разрешения будущих вызовов".

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