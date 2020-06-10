Чем опасен для единства Украины затеянный Владимиром Зеленским передел внутренних границ?

Накануне два киевских антипода высказались, как ни парадоксально, в едином ключе – Украина стоит на пороге распада, до которого остались считанные дни. Михаил Погребинский отвёл власти Зеленского два месяца. Его заочный визави Дмитрий Гордон выразился более округло, заявив, что «распад приближается» - «Надежд у меня с каждым днём всё меньше». Но что же послужило причиной столь мрачных пророчеств? Оказывается, проводимая администрацией Зеленского административная реформа с укрупнением регионов.

Если не углубляться в детали, картинка такая. Была одна административная нарезка страны, где крупное и мелкое начальство наделялось соответствующей территорией для кормления. Кормясь, мелкое начальство отстёгивало долю более крупному, и, таким образом, этот сытый симбиоз сохранял единство страны. Просто потому, что рушить сложившуюся систему было невыгодно. А Зеленский затеял перенарезку. Регионов, таким образом, стало намного меньше, чем местечковых элит. Обнаружив, что корыто, из которого так сытно хлебалось, исчезло, оказавшиеся не у дел хозяйчики попытаются взять своё, пользуясь имеющимся у них тайным знанием, кто за кем стоит, и кто кому платит. Учитывая традиционную для украинского менталитета практику доносов на ближнего, несложно понять, чем закончится дело. Реформа Зеленского, таким образом, не то, что спутала карты региональным игрокам, но полностью смела их со стола. Нет больше старой системы, при которой мелкая элита покупала лояльность более крупной, одновременно гарантируя ей собственную лояльность. Теперь все против всех. Унитарная Украина строилась на доминировании центра над регионами. Теперь регионы под центром основательно зашатались.

Вот и Погребинский полагает, что похоронит украинский унитарный проект не скандал с условиями МВФ, а региональные выборы. По его словам, Зеленский и его «слуги» попытаются договориться с местными элитами, но в нынешней ситуации те попросту не заинтересованы в наведении мостов с центром, и, таким образом, шансы на местных выборах у «слуг народа» ничтожны. В такой ситуации лучшим шансом Зеленского, - считает Погребинский, - стал бы досрочный уход в отставку. «С этим президентом я уже никаких шансов не вижу».

И не случайно Зеленский в интервью «Украинской правде» заявляет о том, что, де, он знает о готовящемся противостоянии регионов и центра. «Они (мэры городов – ред.) настроены не против нас (центральных властей - ред.), а, прежде всего, против Украины. Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это – против государства. Это – чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией». Фактически, Зеленский обвинил региональное руководство в провоцировании «сепаратистского бунта». А с чего началось-то? Уж не с административной ли реформы Зеленского?