Чем объяснить "взрыв" Жириновского в Госдуме: Политолог указал на неочевидные детали в деле Фургала

Владимир Жириновский во время своего выступления с трибуны Госдумы перешёл на крик. Говоря об аресте бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, он не сдержал эмоций. По словам Жириновского, до ареста Фургал как раз собирался лететь в Москву и писать заявление об уходе по собственному желанию.

Евгений Чадаев в интервью Царьграду заявил, что причин такой реакции было несколько. Во-первых, форма и процедура задержания, которую он назвал абсолютно неприемлемой. Можно было бы вызвать Фургала повесткой без постановочного сценария, который возмутил людей. По мнению политолога, хабаровчане этот сценарий применили каждый к себе: сегодня с губернатором, завтра - с каждым из них.

Во-вторых, было ничего не известно о биографии Фургала. Обычно идущего на такие должности человека проверяют на несколько поколений.

"Биография современности (кем работал, как и где), такого рода информация, которая вскрылась, должна быть у избирателя перед выборами. Люди посчитали, что эту информацию специально почему-то держали в тайне", - пояснил эксперт.

В-третьих, в Хабаровском крае достаточно самостоятельный электорат. За два года люди привыкли к праву свободно мыслить, свободно голосовать. И все замалчивания вылились в форму протеста, причём абсолютно мирного.

"Никаких провокаций, эксцессов. Конфликтов или стычек с органами правопорядка не было. Наоборот, сами митингующие отлавливали провокаторов (такие тоже были) от других партий или течений. Это не протестный электорат, это электорат, который привык, чтобы его уважали", - считает Чадаев.

По его мнению, в этом и есть первопричина ежедневных многотысячных шествий по городу. Люди оказались в ситуации, когда никто не объясняет, что случилось, в течение десяти дней. У управленцев нет информации. Слово оставалось за президентом.

"Вот эти десять дней неопределённости вызвали недоумение людей. Но самое главное - электорат в Хабаровске законопослушный и считает, что точку должен поставить суд", - подчеркнул собеседник Царьграда.