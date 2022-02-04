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Чем обернётся удар Лондона по "российским олигархам"

04 февраля 2022, 12:35  •  137 • Политика
Стало известно, чего опасаются в Британии от санкций против России. Посол Келин объяснил, чем обернётся удар Лондона по "российским олигархам".
Посол России в Великобритании Андрей Келин уверен, что у русских есть все возможности для ответа на санкции Лондона. Как известно, Лондон подготовил свой "самый жёсткий санкционный режим", надеясь ударить по России, о чём на личной странице в социальной сети Twitter сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
В частности, британский министр допускала, что имущество будет изъято у "российских олигархов" в рамках санкционного давления на Москву. Ограничения, как водится, привязывали к обострению обстановки вокруг Украины.
Андрей Келин в интервью "РИА Новости" сообщил, что, если санкции действительно введут в отношении руководителей банков и предприятий, ответ России будет не менее жёстким.
У нас (в России. - Ред.) есть интересы крупных банков и целого ряда подразделений финансовых организаций, - добавил посол. - Я недавно встречался с британскими бизнесменами, они бы этого очень и очень не хотели.
Другими словами, Лондон рискует запустить целую цепочку взаимных ограничений, которая британцам не понравится.

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