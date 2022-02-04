|
Чем обернётся удар Лондона по "российским олигархам"
04 февраля 2022, 12:35 • 137 • Политика
Стало известно, чего опасаются в Британии от санкций против России. Посол Келин объяснил, чем обернётся удар Лондона по "российским олигархам".
Посол России в Великобритании Андрей Келин уверен, что у русских есть все возможности для ответа на санкции Лондона. Как известно, Лондон подготовил свой "самый жёсткий санкционный режим", надеясь ударить по России, о чём на личной странице в социальной сети Twitter сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
В частности, британский министр допускала, что имущество будет изъято у "российских олигархов" в рамках санкционного давления на Москву. Ограничения, как водится, привязывали к обострению обстановки вокруг Украины.
Андрей Келин в интервью "РИА Новости" сообщил, что, если санкции действительно введут в отношении руководителей банков и предприятий, ответ России будет не менее жёстким.
Другими словами, Лондон рискует запустить целую цепочку взаимных ограничений, которая британцам не понравится.
Подпишитесь на нас
137
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 января 2022, 22:30
|
31 января 2022, 11:10
|
31 января 2022, 13:30
|
03 февраля 2022, 09:45
|
02 февраля 2022, 16:50
|
30 января 2022, 08:55
|
01 февраля 2022, 15:45