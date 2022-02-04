Стало известно, чего опасаются в Британии от санкций против России. Посол Келин объяснил, чем обернётся удар Лондона по "российским олигархам".

Посол России в Великобритании Андрей Келин уверен, что у русских есть все возможности для ответа на санкции Лондона. Как известно, Лондон подготовил свой "самый жёсткий санкционный режим", надеясь ударить по России, о чём на личной странице в социальной сети Twitter сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

В частности, британский министр допускала, что имущество будет изъято у "российских олигархов" в рамках санкционного давления на Москву. Ограничения, как водится, привязывали к обострению обстановки вокруг Украины.

Андрей Келин в интервью "РИА Новости" сообщил, что, если санкции действительно введут в отношении руководителей банков и предприятий, ответ России будет не менее жёстким.

У нас (в России. - Ред.) есть интересы крупных банков и целого ряда подразделений финансовых организаций, - добавил посол. - Я недавно встречался с британскими бизнесменами, они бы этого очень и очень не хотели.

Другими словами, Лондон рискует запустить целую цепочку взаимных ограничений, которая британцам не понравится.