Чем обернётся для Украины отставка Арсена Авакова

Всё-таки «слуги народа» сперва делают, а лишь потом думают. Отправив в отставку Авакова, они лишили Зеленского удобного и практичного громоотвода. Если раньше рост преступности и уличные бесчинства националистов запросто можно было списать на недоработки главы МВД, то теперь весь груз ответственности за беспредел в стране ляжет на плечи главы государства. Аваков сдерживал напор главы офиса президента Андрея Ермака, а теперь, в отсутствие противовеса, Ермак наверняка пустится во все тяжкие.

Сменщик Авакова, Денис Монастырский, может быть сколь угодно неплохим управленцем, но он не контролирует национальную гвардию и «национальный корпус» – так называемых «дружинников Авакова», националистов, рекрутированных земляком ушедшего в отставку министра, «белым вождём» Билецким. Которых Аваков не только кормил с руки, но сам же и взрастил. Понятно, что теперь МВД предстоят реформа и дефрагментация – на полицию, нацгвардию и нацкорпус, да только выйдет ли из этого толк? Имея непомерный аппаратный вес, сравнимый разве что с президентским, Аваков без труда «решал вопросы» лояльности центру региональных князьков. А как оно будет теперь, кто будет давить региональный сепаратизм в той же Одессе или Запорожье? Монастырский? Зеленский? Право, это смешно. «Слугам» Зеленского Аваков был, что называется, поперёк горла – мешал им брать взятки и употреблять запрещённые препараты (за последние 2 недели Аваков санкционировал задержание трёх депутатов Рады из президентской фракции – и все они были «под веществами»). Но Аваков при этом держал над Зеленским раскрытый зонтик. А теперь мокнуть придётся, дожди по осени могут залить всю страну. И даже смыть её вовсе.

Но и Авакову отставка не сулит ничего хорошего. Да, «слуги народа» обещают ему режим наибольшего благоприятствования на выборах мэра Харькова (глава фракции Корниенко даже сказал, что на выборы Аваков может пойти не сам по себе, а от «слуг народа»). Но шансов обойти Добкина у Авакова просто нет. И это подтверждают все социологические замеры последнего времени. Поговаривают, что Аваков, договорившись с харьковскими «законниками» (а такие связи у экс-министра имеются ещё со времён первого майдана, если не раньше), может подстроить Добкину нечто такое, что подстраивали Кернесу (после чего бывший харьковский мэр оказался в кресле-каталке). И харьковчанам ничего не останется, как выбирать между нынешним и.о. мэра Тереховым и Аваковым (который Терехова и поставил «греть кресло»). Вот только при таком раскладе харьковчане скорее проголосуют за альтернативного кандидата (скорее всего, от ОПЗЖ – это может быть кто угодно, тот же Ярославский), чем за Авакова с Тереховым, которых они ненавидят (любимец горожан Кернес, как известно, был с Аваковым «на ножах»). В общем, перспективы у «последнего майданщика» в правительстве отнюдь не самые радужные. Остаётся одно – ждать, когда «слуг народа» унесёт ветрами истории.