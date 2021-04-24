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Чем обернется встреча Путина и Лукашенко: прогноз Вассермана
24 апреля 2021, 12:15 • 44 • Политика
Есть ли у Москвы и Минска общее будущее, сказать пока трудно
22 апреля белорусский лидер Александр Лукашенко прилетел в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Политолог Анатолий Вассерман оценил последствия этой встречи.
Эксперт отметил, что пока неясно, есть ли у Москвы и Минска общее будущее. Однако в целом прогноз его был оптимистичным. Вассерман не сомневается, что переговоры приведут к укреплению отношений России и Белоруссии и Союзного государства, пишет "Украина.ру".
"Никто не знает, в чем выразится очередной этап сближения Белоруссии с Российской Федерацией. Ясно только, что это будет очередной этап укрепления нашего Союзного государства",
– отметил эксперт.
На переговорах 22 апреля Путин и Лукашенко говорили о Союзном государстве, взаимодействии двух стран в сфере безопасности, а также обсудили конфликт в Донбассе.
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