Чем обернется визит к Путину: Канцер едет "зафиксировать" наследство - политолог

Политолог рассказал, обсудят президент России и канцлер Германии в Москве. "Очень важно зафиксировать некоторые вещи, которые принципиально связаны с ее (Меркель) именем", - заявил эксперт.

В Москве 20 августа пройдут переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Что ожидать от предстоящей встречи двух лидеров, рассказал политолог Алексей Мартынов.

По его словам, на переговорах однозначно будет обсуждаться мировая повестка, то есть Афганистан, Белоруссия и Украина. Однако ничего принципиально нового на встрече не прозвучит, уверен эксперт.

Но на них очень важно зафиксировать некоторые вещи, которые принципиально связаны с ее именем,

- добавил Алексей Мартынов.

Он пояснил, что имеет в виду реализация проекта "Северный поток — 2" и продолжение урегулирования конфликта в Донбассе в рамках минских соглашений и "нормандского формата". Причём первая тема будет явно доминировать над второй, так как ценность газопровода совершенно ясна для Германии.

Уходящий канцлер фиксирует то наследство, которое он оставляет своему преемнику и своим партнерам, в данном случае речь идет о России,

- резюмировал политолог в беседе с Nation News.