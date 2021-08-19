Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Небензя выдал предупреждение четырём странам об афганских беженцах
МИД России написал о тайном пассажире самолёта Навального: Берлин скрывает
Немецкий эксперт раскрыл тайную цель поездки Меркель в Россию
США нанесли удар по лучшим людям России
Главная / Политика

Чем обернется визит к Путину: Канцер едет "зафиксировать" наследство - политолог

19 августа 2021, 23:20  •  47 • Политика
Политолог рассказал, обсудят президент России и канцлер Германии в Москве. "Очень важно зафиксировать некоторые вещи, которые принципиально связаны с ее (Меркель) именем", - заявил эксперт.
В Москве 20 августа пройдут переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Что ожидать от предстоящей встречи двух лидеров, рассказал политолог Алексей Мартынов.
По его словам, на переговорах однозначно будет обсуждаться мировая повестка, то есть Афганистан, Белоруссия и Украина. Однако ничего принципиально нового на встрече не прозвучит, уверен эксперт.
Но на них очень важно зафиксировать некоторые вещи, которые принципиально связаны с ее именем,
- добавил Алексей Мартынов.
Он пояснил, что имеет в виду реализация проекта "Северный поток — 2" и продолжение урегулирования конфликта в Донбассе в рамках минских соглашений и "нормандского формата". Причём первая тема будет явно доминировать над второй, так как ценность газопровода совершенно ясна для Германии.
Уходящий канцлер фиксирует то наследство, которое он оставляет своему преемнику и своим партнерам, в данном случае речь идет о России,
- резюмировал политолог в беседе с Nation News.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





47
Источник
Похожие новости
19 августа 2021, 02:15
МИД России написал о тайном пассажире самолёта Навального: Берлин скрывает
19 августа 2021, 02:15
Патрушев предостерёг Украину: "Страна идёт к распаду"
19 августа 2021, 10:30
В Узбекистане депутат поставила на место нахамившего за русский язык журналиста: "Вас удивит"
19 августа 2021, 02:15
Житель Львова предложил "освободить" Крым: Людей депортировать, мост завалить
19 августа 2021, 16:00
Политолог в прямом эфире обвинил русских в предательстве. Норкин "обнулил" его слова анекдотом
19 августа 2021, 06:50
Американцы выставили против России "легион": Патрушев разоблачил "агентов влияния"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 августа 2021, 19:45
Министр обороны Китая сделал заявление после учений с русскими
17 августа 2021, 22:45
Немецкий эксперт раскрыл тайную цель поездки Меркель в Россию
17 августа 2021, 07:10
Эмоции Байдена приняла папка. Трибуна устояла - видео
16 августа 2021, 02:45
Мария Захарова о решении Польши: "Не могла поверить, что это не фейк"
15 августа 2021, 00:10
Нардеп назвал "копеечный" откуп Германии от Украины: "Маленький инсайд"
15 августа 2021, 02:00
Талибы уже в Кабуле: В столице Афганистана слышны крики и выстрелы - видео
14 августа 2021, 12:15
В России придумали ответ на "Крымскую платформу"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.