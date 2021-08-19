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Чем обернется визит к Путину: Канцер едет "зафиксировать" наследство - политолог
19 августа 2021, 23:20 • 47 • Политика
Политолог рассказал, обсудят президент России и канцлер Германии в Москве. "Очень важно зафиксировать некоторые вещи, которые принципиально связаны с ее (Меркель) именем", - заявил эксперт.
В Москве 20 августа пройдут переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Что ожидать от предстоящей встречи двух лидеров, рассказал политолог Алексей Мартынов.
По его словам, на переговорах однозначно будет обсуждаться мировая повестка, то есть Афганистан, Белоруссия и Украина. Однако ничего принципиально нового на встрече не прозвучит, уверен эксперт.
- добавил Алексей Мартынов.
Он пояснил, что имеет в виду реализация проекта "Северный поток — 2" и продолжение урегулирования конфликта в Донбассе в рамках минских соглашений и "нормандского формата". Причём первая тема будет явно доминировать над второй, так как ценность газопровода совершенно ясна для Германии.
- резюмировал политолог в беседе с Nation News.
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