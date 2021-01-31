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Чем обернется присоединение Донбасса к России – эксперт назвал плюсы и минусы

31 января 2021, 13:25  •  272 • Политика
Фото: Alexander Rekun/www.globallookpress.com
Москве придется вложить немалые средства, но оно того стоит
Такое мнение озвучил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Эксперт назвал выгоды России от присоединения Донбасса. Так, если ДНР и ЛНР войдут в состав нашей страны, мы получим несколько миллионов лояльного населения. Жителям этих территорий не нужно будет учить язык и ассимилироваться. Кроме того, в стране будут нелишними новые рабочие руки.
К минусам Безпалько отнес финансовые вливания, которые будут необходимы. Также практически неизбежны новые западные санкции против России. Однако стоит помнить, что и без присоединения Донбасса вполне вероятно, что давление на нашу страну будет усиливаться.
Эксперт также указал на то, что эти территории – лишь предлог для Запада, чтобы закручивать гайки. Недругов России не устраивает не наша поддержка Донбасса, а само существование государства.
От России ждут "самоубийства" и разрушения. Лишь в этом случае наши противники успокоятся, отметил Безпалько в разговоре с "Царьградом"
Ранее возможность присоединения Донбасса к России оценили в Кремле.

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