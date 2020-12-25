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Чем обернется для России торговая сделка по Brexit - МИД РФ

25 декабря 2020, 21:25  •  18 • Политика
Фото:Pippa Fowles/Xinhua/www.globallookpress.com
Корректировка заденет не только отношения с Британией, но и с ЕС
Торгово-экономические отношения между Россией и Великобританией, а также с Евросоюзом претерпят изменения после заключенной накануне торговой сделки Лондона и Брюсселя. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
"Нам надо будет корректировать наши торгово-экономические связи с оставшимся ЕС и Великобританией с учетом этого фактора. Тут я не вижу большой трагедии", – цитирует NEWS.ru нашего дипломата.
Чижов отметил, что Москва продолжит свои торговые отношения с Лондоном на основе норм ВТО. А вот сотрудничестве с Брюсселем будет подвергнуто корректировке, как того потребует ситуация.
Напомним, вчера стало известно, что власти Соединенного Королевства и Евросоюза согласовали все условия сделки о формате будущих отношений и свободой торговли после Brexit. В Еврокомиссии сообщили, что торговля будет проходить без пошлин и квот.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала соглашение "честным" и "сбалансированным". По ее словам, сделка стала правильным и ответственным поступком обеих сторон.
Между тем, на фоне подписанного вчера соглашения в Шотландии снова заговорили о независимости региона от Британии.
"Следует помнить, что Brexit происходит против воли Шотландии. Нет никакой сделки, которая когда-либо компенсировала бы то, что у нас отнимает Brexit. Пришло время наметить собственное будущее как независимой европейской нации", – написала шотландская премьер-министр Никола Стерджен в "Твиттере".
Великобритания официально вышла из состава ЕС в январе текущего года. До 31 декабря действует переходный период, т.е. сохраняется большинство правовых норм Евросоюза на территории Соединенного Королевства.

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