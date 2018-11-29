Чем обернется для России и США саммит «Большой двадцатки»

Уже в пятницу, 30 ноября, в столице Аргентины откроется саммит «Большой двадцатки», на полях которого ожидается двусторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Насколько сложной может быть эта встреча, и с чем к ней подошли лидеры?

Автор:

Кучер Егор

Саммит «Большой двадцатки» традиционно является одним из самых знаковых мировых событий, к которому приковано всеобщее внимание. С 30 ноября по 1 декабря этот глобальный форум пройдет в столице Аргентины — Буэнос-Айресе.

Аргентинские власти достаточно расплывчато формулируют основную тему саммита: «Придерживаясь ориентированных на человека подходов, Аргентина ставит развитие, справедливость и устойчивость в центр повестки G20».

Однако основные темы всем очевидны. Это и определение векторов мировой политики, и тема цен на нефть и Саудовской Аравии, и проблема глобального разоружения, и, конечно же, отношения России и США. Саммит обещает быть напряженным ввиду последних мировых событий, обсуждение которых произойдет в одном месте и в одно время.

И хотя президент США Дональд Трамп публично допустил отмену встречи с Владимиром Путиным, она все равно остается едва ли не самым долгожданным событием форума. С какой повесткой лидеры подойдут к переговорам, и каков шанс достичь согласия?

Эхо Хельсинки

В предыдущий раз Путин и Трамп встречались в столице Финляндии 16 июля этого года, и это была первая полноформатная встреча лидеров. В центре внимания на этой встрече была тема якобы имевшего место российского вмешательства в президентские выборы в США. От Трампа на родине ждали, что он «припрет к стенке» российского лидера и призовет к ответу за эти мнимые прегрешения.

Д. Трамп и В. Путин во время саммита в Хельсинки. Фото: www.globallookpress.com

Однако все вышло не так. Трамп и вовсе публично признал, что с темой «российского вмешательства» придется еще разбираться и не стал спорить с Путиным, за что был жестоко раскритикован в США. Глава Белого дома также заявил, что считает Путина своим соперником и рассматривает это как «комплимент» для себя. В политической плоскости прорывов не произошло: оба лидера назвали встречу весьма полезной, а Трамп отдельно положительно оценил готовность Москвы работать с США по проблематике КНДР.

Путин заявил после переговоров, что передал Трампу записку с предложениями по ядерному разоружению. В целом встреча носила декларативный и рамочный характер, так как вообще была первой полноценной двусторонней встречей Путина и Трампа.

В международной дипломатической практике принято считать встречу лидеров двух государств успешной, если по ее итогам принята совместная декларация. Одобрение декларации означает, что стороны достигли соглашения или взаимопонимания хотя бы по одному из пунктов повестки.