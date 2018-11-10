«Чем мы Норвегии и Исландии не угодили»: Украинцы не поняли рейтинга опасных для Незалежной стран

Украинские СМИ опубликовали инфографику, в которой показали цветом — насколько западные государства настроены дружественно и не очень к самой Украине. После этого у обычных украинцев осталось много вопросов.

В рейтинге, опубликованным телеканалом 112 Украина, все европейские страны. Зеленым цветом - то есть «дружественным» и «лояльным» - отметили Германию, Швецию, Францию, Испанию, Финляндию, Бельгию, Великобританию, Ирландию и Прибалтику. Ярко зеленого цвета, то есть «поддерживает стремления Украины», удостоился Люксембург.

Пользователи в Сети тут же спросили, когда и при каких обстоятельствах это небольшое государство успело поддержать Незалежную.

В числе опасных стран оказались ожидаемо Венгрия, Сербия, Босния, Болгария, Турция, Австрия, Норвегия и Исландия.