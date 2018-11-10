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«Чем мы Норвегии и Исландии не угодили»: Украинцы не поняли рейтинга опасных для Незалежной стран

10 ноября 2018, 20:09  •  80 • Политика
Украинские СМИ опубликовали инфографику, в которой показали цветом — насколько западные государства настроены дружественно и не очень к самой Украине. После этого у обычных украинцев осталось много вопросов.
В рейтинге, опубликованным телеканалом 112 Украина, все европейские страны. Зеленым цветом - то есть «дружественным» и «лояльным» - отметили Германию, Швецию, Францию, Испанию, Финляндию, Бельгию, Великобританию, Ирландию и Прибалтику. Ярко зеленого цвета, то есть «поддерживает стремления Украины», удостоился Люксембург.
Пользователи в Сети тут же спросили, когда и при каких обстоятельствах это небольшое государство успело поддержать Незалежную.
В числе опасных стран оказались ожидаемо Венгрия, Сербия, Босния, Болгария, Турция, Австрия, Норвегия и Исландия.
«Нет, ну ладно Венгрия. Ну Италия — тоже понятно. Но чем мы Исландии и Норвегии не угодили — загадка!» - отмечают пользователи.

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