Чем можно подбить бронемашину «Росомаха» армии Польши: уязвимость и защита

Польша собирается продлить контракт на поставки KTO Rosomak – знаменитой «Росомахи». В этой связи остается актуальным вопрос о том, как и из чего можно подбивать эти бронированные машины, находящиеся на вооружении Войска Польского и армий ряда других государств.«Росомаха» представляет собой колесную бронированную машину, разработанную финской компанией «Патрия» в 2001 году. В 2003 году Польша заключила с финской компанией контракт на поставку 997 «Росомах». Модульная конструкция позволяет модифицировать бронемашину в зависимости от предполагаемого предназначения: есть «Росомахи» - боевые машины пехоты, инженерной и химической разведки, командно-штабные машины, медицинские машины и так далее.Базовая модификация KTO Rosomak, используемая в польской армии, отличается отсутствием дополнительного бронирования. В своей основной версии боевая машина имеет баллистическую защиту 60 градусов башни на уровне 4, остальную защиту на уровне 3 по стандартам STANAG 4569, применяемым в НАТО для оценки защищенности легких бронированных машин.Это означает, что бронемашина защищена от осколков артиллерийских снарядов, пуль, противопехотных наземных мин. Фактически уровень защиты базовой модификации бронемашины мало чем отличается от уровня защиты колесных бронемашин Striker, используемых в американской армии.В то же время, «Росомаха» остается уязвимой для боеприпасов, защита от которых предусмотрена более высокими уровнями – 4-м, 5-м и 6-м по стандарту STANAG 4569. То есть, бронемашину можно подбить бронебойным подкалиберным снарядом, бронебойным оперенным подкалиберным снарядом, осколочно-фугасным снарядом. Учитывая, что характеристики уровней защиты KTO Rosomak в целом совпадают с американской боевой машиной Stryker, можно обратиться к опыту использования последних вооруженными силами США в многочисленных конфликтах.Так, во время войны в Ираке бронемашины Stryker показали себя далеко не с лучшей стороны в плане защищенности. Иракские солдаты спокойно подбивали «Страйкеры» из РПГ-7. Попадание из гранатомёта бронемашина выдержать не могла, в итоге именно экипажи «Страйкеров» несли очень серьезные потери. В Афганистане имел место точно такой же сценарий: экипажи «Страйкеров» несли тяжелые потери, а бронемашины часто подбивали из старых противотанковых гранатометов.Таким образом, реальные боевые действия показали – лёгкие колесные бронемашины нуждаются в дополнительной защите. Усилить защиту «Росомах» потребовала даже польская общественность, раскритиковавшая в свое время бронемашину как опасную для польских солдат.Поэтому «афганская» версия бронемашины «Росомаха», модифицированная специально для участия польского контингента в боевых действиях в Афганистане, уже обладает дополнительным бронированием израильского производства.Баллистическая защита в «Росомахах» «афганской» версии была усилена до полного уровня 4 на всей бронемашине. Также была усилена передняя броня, что позволило обеспечить защиту от гранат РПГ-7. И действительно, в Афганистане имели место случаи, когда польские бронемашины с дополнительной защитой выдерживали попадания гранат РПГ-7.Однако в любом случае, как и остальные колесные бронемашины, «Росомаха» может использоваться либо против нерегулярных формирований со слабым вооружением, либо, если речь идет о боевых действиях против более серьезного противника, при солидной поддержке авиации, танковых частей и артиллерии. Обеспечивая надежную защиту от пуль, «Росомахи» в базовой модификации (не «афганской») беззащитны против РПГ, а во всех модификациях – против более тяжелого вооружения.