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Чем могут удивить мир Путин и Меркель

14 августа 2018, 12:54  •  129 • Политика
Президент России Владимир Путин проведет 18 августа в Германии переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и есть намеки на то, что следует ждать сенсаций
Автор:
Латышев Сергей
Канцлер Германии Ангела Меркель примет в субботу, 18 августа, президента России Владимира Путина в правительственной резиденции в Мезеберге под Берлином. Об этом сообщил в понедельник в германской столице официальный представитель кабинета министров Штеффен Зайберт. По его словам, стороны обсудят «актуальные внешнеполитические вопросы»: «двустороннюю повестку, точно будет затронута тема сирийского конфликта, который уже давно нас заботит, а также ситуация на востоке Украины и вопросы энергетики».
В частности, отметил Зайберт, будут обсуждаться перспективы транзита российского газа через территорию Украины после ввода в строй «Северного потока-2». О последнем «говорящая голова» Меркель сказал как о факте, несмотря на упорные попытки Вашингтона различными способами сорвать этот крупнейший российско-европейский проект, в том числе путем разработки драконовских санкций против его участников, особенно «Газпрома», которому американцы намерены серьезно затруднить доступ на банковский рынок в рамках очередных, находящихся на подходе антироссийских санкций.
У президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель на саммите под Берлином может появиться возможность удивить мир. Фото: www.globallookpress.com
Зайберт также сообщил, что Путин и Меркель проведут по завершении переговоров совместную пресс-конференцию, как это было в Сочи два месяца назад.
Официальный представитель президента России Дмитрий Песков также подтвердил сегодня, что у Владимира Путина «в конце недели будет международная поездка», пообещав позднее сообщить подробности.
Какой для саммита создается фон
«Неожиданному» объявлению о германо-российском саммите предшествовало в ФРГ несколько важных заявлений, нетипичных для августовских политических каникул. Так, подготавливаемые США драконовские антироссийские санкции под предлогом неубедительных обвинений в причастности Москвы к «делу Скрипаля» подверг критике премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль. Удивительно тут еще и то, что такого рода заявления нередко делают премьеры «новых» федеральных земель, которые были ранее частью ГДР, где сохраняется особое отношение к России.
Теперь же к ним присоединился глава правительства «старой» федеральной земли, заявивший, что у него к США «много вопросов, начиная с самих обстоятельств дела», и «нет уверенности в том, что выдвигаемые обвинения могут быть доказаны». Иными словами, Вайль дал интеллигентно понять, что американцы слишком заврались, и он как юрист не может признать американские аргументы доказательствами. По мнению премьера Нижней Саксонии, «нам не нужно еще больше санкций, нам нужно больше сотрудничества, больше диалога». Кстати, ни Германия, ни ЕС в целом, естественно, не поддержали анонсированные США санкции.
Вайлю вторило еще более заинтересованное лицо — председатель «Восточного комитета немецкой экономики» (ВКНЭ) Вольфганг Бюхель. Напомнив о новом американском санкционном пакете, вступающем в силу 22 августа в связи с «делом Скрипаля», и подготовке еще ряда конкурирующих законопроектов в связи с приписываемым России вмешательством в американские выборы, глава этой лоббистской структуры возмутился тем, что в них имеются разделы, «предусматривающие применение законодательства США к европейской экономике».

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