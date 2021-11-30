Чем Лукашенко поразил Киселева: журналист поделился впечатлениями после интервью

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Запретных тем для белорусского лидера не существует

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Журналист признался, что это его первая личная встреча с белорусским лидером, по итогам которой он сделал несколько поразительных открытий.

Во-первых, Лукашенко не просил заранее ознакомить его с вопросами, во-вторых, не ограничивал в темах, был готов говорить обо всем, даже о неприятных для себя вещах.

"Я задавал вопросы, как мне кажется, достаточно сложные и те, которые могут даже вызвать некоторое раздражение президента, но делал это по-человечески доброжелательно. И президент тоже отвечал очень доброжелательно и исчерпывающе, даже больше, чем я мог на это рассчитывать",

– поделился Киселев. Он пояснил, что пока интервью не выйдет, он не станет раскрывать содержание беседы. Однако может заранее сказать, что ответы Лукашенко помогают понять, почему белорусский народ так относится к своему лидеру. Как отметил журналист, его поразила готовность Лукашенко отстаивать национальные интересы, передает БелТА.

Лукашенко дал интервью Киселеву во вторник, 30 ноября. Беседа длилась около 2,5 часов. Фрагмент встречи войдет в ближайший выпуск программы "Вести недели" на ВГТРК. Полностью интервью покажут на канале "Россия 24", а текст будет опубликован на ресурсе РИА "Новости".