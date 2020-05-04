Чем «легкие джавелины» FGM-172 SRAW не устроили морскую пехоту США • 59 • Аналитика

Чтобы снизить зависимость пехоты от противотанковых подразделений, в США в свое время нашли довольно неплохой выход – вооружили части Корпуса морской пехоты FGM-172 SRAW, которые еще называют «легкими джавелинами».







FGM-172 SRAW Predator – одноразовый противотанковый ракетный комплекс. Впрочем, его чаще называют крупнокалиберным гранатометом, хотя в классификации стран НАТО гранатометами называется лишь оружие многоразового использования, а все остальные образцы классифицируются как «ракетомёты».



О необходимости вооружения подобным оружием линейных пехотных частей в американской армии задумались еще в далекие 1980-е годы. Ведь в американских вооруженных силах тогда ощущалась нехватка именно тяжелого вооружения для пехотных отделений, с помощью которого пехотинцы могли бы самостоятельно решать задачи по поражению бронированной техники противника.



В итоге в 2002 году на вооружении Корпуса морской пехоты появились «легкие джавелины» производства корпорации Lockheed Martin. Так крупнокалиберные гранатометы прозвали не зря, ведь, по сути, они и являют собой облегченную модификацию FGM-148 Javelin с некоторыми нюансами. FGM-172 SRAW является одноразовым гранатометом и использует боеприпас калибра 140 мм. Эффективная дальность стрельбы составляет 400 метров – не так и плохо для подобного оружия.



Укрываясь в зданиях и сооружениях, пехотинец, вооруженный FGM-172 SRAW, может спокойно отслеживать цель и запускать ракету. Это делает ПТРК данного типа весьма эффективным оружием во время боевых действий в городских условиях.



Плюсы "легких джавелинов"

Безусловным плюсом «легкого джавелина» является инерциальная система управления. Стрелок может не обращать внимания на сопутствующие факторы в виде температуры воздуха или уровня ветра. Благодаря автопилоту ракеты она удерживается на линии прицеливания, а во время полета автопилот отрабатывает угол упреждения до точки встречи с целью. Фактически в руках у американского пехотинца – высокоточное оружие, позволяющее сделать выстрел, поразить цель и далее решать уже другие боевые задачи.



В головной части ракеты находятся головной взрыватель, программируемый детонатор и боевая часть, выполненная с воронкой, формирующей ударное ядро. Подрыв боевой части осуществляется по сигналу головного взрывателя или с замедлением. Если подрыв осуществляется сразу, то заряд формирует ударное ядро, пробивающее защиту цели.





Отверстие в диаметре получается шире, чем корпус ракеты, причем часть взрывчатых веществ поражает цели за укрытием осколками корпуса. Если говорить о замедлении, то здесь заряд приводится в действие после проникновения ракеты в слабые укрытия, например – в окопы и иные земляные сооружения.



Есть у FGM-172 SRAW и очевидные минусы

Именно из-за них это оружие и не устроило американских морпехов.



Прежде всего, это солидная масса оружия – 9 кг. Кроме того, из-за инерциальной системы управления ракетной пришлось снизить массу боевого заряда, который весит 2 кг 300 г, что эксперты считают недостаточным весом для боеприпаса подобного калибра.



Еще одним недостатком, правда не технического, а экономического характера, является высокая стоимость одноразового ПТРК. Именно это обстоятельство стало одной из главных преград для оснащения подобным оружием большинства линейных частей американской пехоты. Ведь сначала предполагалось, что «легким джавелином» будет вооружен почти каждый пехотинец. Оказалось – дорого, да и бессмысленно после сокращения в связи с распадом «восточного блока» огромного танкового парка, коим обладала советская армия.



В итоге на вооружении Корпуса морской пехоты США оказалось достаточно скромное количество FGM-172 SRAW. Речь идет о 1000 единиц. Ведь на ротном уровне подразделения морской пехоты предпочитают более тяжелые FGM-148 Javelin.



Возможно, большая часть «легких джавелинов» была модернизирована в FGM-172В, предназначенные для поражения легкой бронетехники (бронеавтомобили, бронированные разведывательные машины) и земляных укреплений противника, но и это оружие, судя по всему, было израсходовано за время многочисленных и продолжительных кампаний американской армии на Ближнем и Среднем Востоке.



Чтобы снизить зависимость пехоты от противотанковых подразделений, в США в свое время нашли довольно неплохой выход – вооружили части Корпуса морской пехоты FGM-172 SRAW, которые еще называют «легкими джавелинами».FGM-172 SRAW Predator – одноразовый противотанковый ракетный комплекс. Впрочем, его чаще называют крупнокалиберным гранатометом, хотя в классификации стран НАТО гранатометами называется лишь оружие многоразового использования, а все остальные образцы классифицируются как «ракетомёты».О необходимости вооружения подобным оружием линейных пехотных частей в американской армии задумались еще в далекие 1980-е годы. Ведь в американских вооруженных силах тогда ощущалась нехватка именно тяжелого вооружения для пехотных отделений, с помощью которого пехотинцы могли бы самостоятельно решать задачи по поражению бронированной техники противника.В итоге в 2002 году на вооружении Корпуса морской пехоты появились «легкие джавелины» производства корпорации Lockheed Martin. Так крупнокалиберные гранатометы прозвали не зря, ведь, по сути, они и являют собой облегченную модификацию FGM-148 Javelin с некоторыми нюансами. FGM-172 SRAW является одноразовым гранатометом и использует боеприпас калибра 140 мм. Эффективная дальность стрельбы составляет 400 метров – не так и плохо для подобного оружия.Укрываясь в зданиях и сооружениях, пехотинец, вооруженный FGM-172 SRAW, может спокойно отслеживать цель и запускать ракету. Это делает ПТРК данного типа весьма эффективным оружием во время боевых действий в городских условиях.Безусловным плюсом «легкого джавелина» является инерциальная система управления. Стрелок может не обращать внимания на сопутствующие факторы в виде температуры воздуха или уровня ветра. Благодаря автопилоту ракеты она удерживается на линии прицеливания, а во время полета автопилот отрабатывает угол упреждения до точки встречи с целью. Фактически в руках у американского пехотинца – высокоточное оружие, позволяющее сделать выстрел, поразить цель и далее решать уже другие боевые задачи.В головной части ракеты находятся головной взрыватель, программируемый детонатор и боевая часть, выполненная с воронкой, формирующей ударное ядро. Подрыв боевой части осуществляется по сигналу головного взрывателя или с замедлением. Если подрыв осуществляется сразу, то заряд формирует ударное ядро, пробивающее защиту цели.Отверстие в диаметре получается шире, чем корпус ракеты, причем часть взрывчатых веществ поражает цели за укрытием осколками корпуса. Если говорить о замедлении, то здесь заряд приводится в действие после проникновения ракеты в слабые укрытия, например – в окопы и иные земляные сооружения.Именно из-за них это оружие и не устроило американских морпехов.Прежде всего, это солидная масса оружия – 9 кг. Кроме того, из-за инерциальной системы управления ракетной пришлось снизить массу боевого заряда, который весит 2 кг 300 г, что эксперты считают недостаточным весом для боеприпаса подобного калибра.Еще одним недостатком, правда не технического, а экономического характера, является высокая стоимость одноразового ПТРК. Именно это обстоятельство стало одной из главных преград для оснащения подобным оружием большинства линейных частей американской пехоты. Ведь сначала предполагалось, что «легким джавелином» будет вооружен почти каждый пехотинец. Оказалось – дорого, да и бессмысленно после сокращения в связи с распадом «восточного блока» огромного танкового парка, коим обладала советская армия.В итоге на вооружении Корпуса морской пехоты США оказалось достаточно скромное количество FGM-172 SRAW. Речь идет о 1000 единиц. Ведь на ротном уровне подразделения морской пехоты предпочитают более тяжелые FGM-148 Javelin.Возможно, большая часть «легких джавелинов» была модернизирована в FGM-172В, предназначенные для поражения легкой бронетехники (бронеавтомобили, бронированные разведывательные машины) и земляных укреплений противника, но и это оружие, судя по всему, было израсходовано за время многочисленных и продолжительных кампаний американской армии на Ближнем и Среднем Востоке. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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