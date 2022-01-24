Чем Лавров шуганул Блинкена? Захарова поспорила с Венедиктовым в прямом эфире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в прямом эфире поспорила с главредом "Эха Москвы" Алексеем Венедиктовым о нюансах переговоров с США. Руководитель радиостанции спросил, "чем Лавров шугананул Блинкена".

Венедиктов обратил внимание, что через 24 часа после закрытых переговоров между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарём США Энтони Блинкеном америкаская сторона объявила о частичной эвакуации своих дипломатов с Украины. Он поинтересовался, что такого сказал Лавров, что он смог так "шугануть" своего собеседника.

Захарова в ответ заявила, что "Эхо Москвы" в данном случае продолжает дело американских СМИ, которые в последнее время работают с удвоенной силой по обострению украинской темы в информационном пространстве.

По её словам, об эвакуации американских дипломатов было объявлено ещё несколько недель назад, просто на это почему-то никто не обратил внимания. Что же касается закрытой встречи Лаврова и Блинкена, то никаких ультиматумов там не выдвигалось. Переговоры проводились по просьбе американской стороны и нужны была для того, чтобы США уточнили позицию России по вопросам безопасности.

После переговоров Рябков-Шерман, Грушко-НАТО на нас вышла американская сторона и предложила ещё одну встречу для уточнения ряда вопросов, которые они не поняли. Для выработки письменного ответа,

- пояснила Захарова.