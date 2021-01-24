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«Чем хуже для Путина, тем лучше для нас»: Навальный сделал подарок бандеровской Украине

24 января 2021, 16:25  •  347 • Украина

Украинская делегация завтра на сессии ПАСЕ намерена поставить вопрос о введении новых санкций против России за «возвращение в эпоху Сталина» – вчерашний разгон полицией участников беспорядков, вышедших на несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального.

«Россия возвращается в «эпоху Сталина»… Вчера в России задержали 3454 человека. Это самое большое количество за последние 10 лет. Литва, Латвия и Эстония выступили за введение санкций Евросоюза против российских чиновников, ответственных за подавление протестов в субботу… В понедельник главы МИД ЕС будут обсуждать ситуацию вокруг последних событий в России. Похоже, вероятность введения новых санкций очень высока. Со своей стороны скажу, что сессия ПАСЕ, которая начинается завтра, будет горячей. Будем делать все, чтобы оспорить полномочия российской делегации и ввести санкции», – анонсирует депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«В то же время, не имею никакой сентиментальности по отношению к Алексею Навальному. Он, в отличие от того же Бориса Немцова, «закончился на украинском вопросе». За это он еще ответит. Но сейчас наша прагматичная позиция должна быть такой: чем хуже Путину, тем лучше для нас. Если ситуация с Навальным приводит к новым санкциям ЕС против России ― это хорошо, мы должны это использовать», – уточняет украинский депутат.

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