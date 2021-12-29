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Чем иностранцы заменяют оливье и селёдку под шубой: Список новогодних блюд пяти стран

29 декабря 2021, 04:55  •  115 • В мире
Некоторые салаты в России стали таким же атрибутом Нового года как мандарины и ёлка. Но за рубежом и климат другой, и менталитет. Чем иностранцы заменяют оливье и селёдку под шубой?
В Дании хозяйки фаршируют сухофруктами гуся, а потом запекают его в духовке. Другой традиционный вариант – запечённая свинина с красной капустой и картофелем. В качестве десерта подают грютце. Это рисовая каша, посыпанная жареным миндалём и политая сладким киселём из ягод.
Непальский Новый год приходится на середину апреля. Самое популярное праздничное блюдо – дал бат. Его готовят из томатов, чечевицы, лука и риса, добавляя имбирь и множество специй. На стол также ставят блюда, характерные для Тибета и Индии.
В Италии на Новый год народ устраивает шумные гуляния на улицах, а вот католическое Рождество принято отмечать дома. Семья угощается свиной колбасой. Главное – хозяйка должна приготовить её самостоятельно, а не купить в магазине. Дополняет трапезу чечевица, символизирующая долголетие и благополучие.
Новогодний ужин в Англии – это фаршированная индейка, к которой подаётся овощной гарнир. На десерт – пудинг, приготовленный из муки, хлебных крошек, яиц с добавлением изюма и нутряного жира. Этот десерт обливают ромом и поджигают, когда ставят на стол.
В Японии много внимания уделяется символам. Считается, что наличие каштанов в гарнирах и десертах гарантирует удачу в делах. Часто не обходится без традиционных пирожных моти, которые делают из варёного риса. На новогоднем столе можно также увидеть бобы и горох, морскую капусту, а также икру сельди.

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