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Чем и о чем думают эстонские политики. Минфин заметил кризис в стране

14 марта 2020, 12:35  •  97 • Аналитика
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме решил-таки слегка испортить настроение эстонским обывателям сообщением, что страна уже вошла в "фазу нового экономического кризиса", а значит – впереди трудные времена. Надо честно сказать, Америки он этим не открыл, но хотя бы уменьшил поток политической патоки, которая в последнее время буквально заполонила все информационное пространство прибалтийской республики. Особенно любит разливаться соловьем о невероятных, в том числе и экономических, успехах Эстонии ее премьер-министр Юрий Раттас. Каждый раз, взойдя на трибуну какого-нибудь съезда или совещания, он с широкой улыбкой заводит разговор о том, как прекрасно живет доверенная его попечительству страна...
Однако все обстоит совсем иначе, да и началось падение экономики в республике достаточно давно. Катализатором послужили события 2007 года – варварский перенос из центра Таллина "Бронзового солдата" – памятника воинам-освободителям. Событие это сопровождалось массовыми протестами, столь же массовыми арестами и преследованием защитников памятника. Все это испортило отношения с Россией, а в результате привело к ликвидации транзита российских товаров через территорию Эстонии и потере сотен миллионов евро бюджетом страны ежегодно.
Еще одной экономической ошибкой стал курс на ликвидацию собственной электроэнергетики, построенной на сжигании горючего сланца. Этот способ выработки электричества теперь назван экологически вредным и поэтому правительство постепенно ликвидирует и сланцедобывающие предприятия, и сланцевые электростанции. Увольняются сотни квалифицированных специалистов, которые в поисках лучшей доли покидают страну.
Однако и ветроэнергетику, которая столь мила сердцу "зеленых", правительственные чиновники не дают развивать, ибо ветрогенераторы мешают работе станций электронной разведки, которые занимаются прослушкой территории России. В итоге страна будет вынуждена закупать электричество у зарубежных производителей и потеряет сотни миллионов евро налогов, которые ей ранее платили эстонские энергетики.
Стоит упомянуть и то, что доходящая до паранойи так называемая борьба с отмыванием денег привела к тому, что банки, работающие на территории страны, отказываются открывать расчетные счета для нерезидентов, в особенности, если они представляют Россию. Это также сотни миллионов евро налогов, непостроенные предприятия и несозданные рабочие места. И вишенкой на торте является желание увеличивать и увеличивать военные расходы страны. Игра в солдатики это, конечно, еще и политические потери, обостряющие и так непростые отношения с Россией, но кого это, собственно говоря, интересует.
Ко всему прочему Эстония более не будет получать обильных дотаций из бюджета ЕС, к чему наши политики уже было привыкли, но теперь эта золотая пора для них окончена. И это тоже сотни миллионов евро потерянных безвозвратно. И во всех этих случаях не надо пенять на внешние обстоятельства и разруху в мировой экономике. Разруха давно поселилась в головах политического бомонда страны. И пока они не поймут, что эта самая голова не только то место, на котором шляпу носят, но ей еще и думать нужно – ничего здесь не изменится. Так что плохие времена в Эстонии действительно грядут, но хороших политических голов, способных найти выход из создавшегося положения, пока не видно.
Автор Николай Николаев, радио Sputnik, Эстония
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