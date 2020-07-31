Чем грозят Украине учения «Объединенные усилия — 2020», которые проводятся против российских маневров «Кавказ — 2020»? • 84 • Украина

ВСУ проведут учения «Объединенные усилия — 2020» в ответ на российские учения «Кавказ-2020», — сообщил министр обороны Украины Андрей Таран. Он добавил, что Киев пригласил и надеется на участие в этих учениях ряда военных подразделений НАТО. В рамках маневров Украина намерена проверить способность организовывать взаимодействие с пунктами управления НАТО.

По его словам, украинские Военно-воздушные и Сухопутные силы проверят свою боеготовность, проведут боевые стрельбы зенитно-ракетными комплексами на полигонах, расположенных на юге Украины. «Этот асимметричный ответ покажет готовность ВСУ дать достойный отпор любым попыткам со стороны России обострить ситуацию, или начать масштабные боевые действия», — сказал генерал. Однако никакой конкретики о намерении российской стороны провоцировать вооруженные конфликты на южных границах даже речи не шло. В данной ситуации руководство Украины само создает предпосылки к обострению обстановки, так как могут возникнуть инциденты в ходе параллельно проходящих учений в нестабильном регионе.

В то же время большинство экспертов придерживаются мнения, что заявления киевских политиков о планах нападения России на Украину не более, чем намеренное нагнетание напряженности. В числе причин начала конфликта высокопоставленные украинские чиновники называли попытки России вернуть водоснабжение из Украины в Крым. Также имели место быть высказывания замглавы МИД Украины Василия Боднара об угрозе нападения России во время учений, и главы ВМС Алексея Неижпапы о готовящейся войне между Москвой и Киевом. Все эти громкие речи, как «масло в огонь». Для чего руководство нашей страны хочет держать население в постоянном страхе, остается загадкой.



И все же министр иностранных дел Украины 12 июня воодушевленно заявил в своем Twitter-аккаунте, что Украина стала участником партнерства расширенных возможностей Североатлантического альянса. «Этот день настал. Я искренне благодарен нашим партнерам в альянсе, благодаря которым это решение стало возможным», — радовался он. В то же время в альянсе пояснили, что такой статус не говорит ни о каких решениях по вопросу членства Украины в НАТО.

Так, в очередной раз обещая защиту от России, украинцев дурят наши власти и богатый Запад. Но если грянет гром войны, нас оставят один на один против второй армии в мире! ВСУ проведут учения «Объединенные усилия — 2020» в ответ на российские учения «Кавказ-2020», — сообщил министр обороны Украины Андрей Таран. Он добавил, что Киев пригласил и надеется на участие в этих учениях ряда военных подразделений НАТО. В рамках маневров Украина намерена проверить способность организовывать взаимодействие с пунктами управления НАТО.По его словам, украинские Военно-воздушные и Сухопутные силы проверят свою боеготовность, проведут боевые стрельбы зенитно-ракетными комплексами на полигонах, расположенных на юге Украины. «Этот асимметричный ответ покажет готовность ВСУ дать достойный отпор любым попыткам со стороны России обострить ситуацию, или начать масштабные боевые действия», — сказал генерал. Однако никакой конкретики о намерении российской стороны провоцировать вооруженные конфликты на южных границах даже речи не шло. В данной ситуации руководство Украины само создает предпосылки к обострению обстановки, так как могут возникнуть инциденты в ходе параллельно проходящих учений в нестабильном регионе.В то же время большинство экспертов придерживаются мнения, что заявления киевских политиков о планах нападения России на Украину не более, чем намеренное нагнетание напряженности. В числе причин начала конфликта высокопоставленные украинские чиновники называли попытки России вернуть водоснабжение из Украины в Крым. Также имели место быть высказывания замглавы МИД Украины Василия Боднара об угрозе нападения России во время учений, и главы ВМС Алексея Неижпапы о готовящейся войне между Москвой и Киевом. Все эти громкие речи, как «масло в огонь». Для чего руководство нашей страны хочет держать население в постоянном страхе, остается загадкой.«Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если так произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь – и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают – хотя в стране седьмой год идет война», – заявил контр-адмирал Неижпапа. В гипотетическом случае войны с Россией, Запад Украине не поможет. В этой ситуации, западное руководство выступает как теневой кукловод, который дергает за нитки и создает напряженные отношения между соседними государствами. Становится понятно, для чего экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес сначала заявлял, что, прикрываясь военными учениями «Кавказ-2020», Россия может попытаться захватить весь юг Украины, а позже - о незаинтересованности НАТО вмешиваться и открыто поддерживать Киев в случае возникновения открытого вооружённого конфликта с Москвой.И все же министр иностранных дел Украины 12 июня воодушевленно заявил в своем Twitter-аккаунте, что Украина стала участником партнерства расширенных возможностей Североатлантического альянса. «Этот день настал. Я искренне благодарен нашим партнерам в альянсе, благодаря которым это решение стало возможным», — радовался он. В то же время в альянсе пояснили, что такой статус не говорит ни о каких решениях по вопросу членства Украины в НАТО.Так, в очередной раз обещая защиту от России, украинцев дурят наши власти и богатый Запад. Но если грянет гром войны, нас оставят один на один против второй армии в мире! Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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