Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале строительства двух новых военно-морских баз "для защиты Черноморского региона". Чем это грозит России, рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды" полковник в отставке Виктор Баранец.

По его мнению, никакой "крупной военно-морской базы" на Украине строить никто не будет. Более вероятно, что Великобритания построит в Незалежной лишь пару причалов для патрульных катеров, чтобы раздражать Россию.

Это несерьёзные объекты. Вопросы строительства военных баз - это продолжение лютого ненавистничества,

- приводит Nation News слова военного эксперта.

Виктор Баранец считает, что президент Украины Владимир Зеленский пытается собрать у мира по нитке и таким образом создать "цыганский украинский флот".

Напомним, что речь идёт о двух военно-морских базах на побережье Чёрного моря. Поскольку у Украины практически нет сколько-нибудь серьёзных боевых кораблей, аналитики склоняются к версии, что на этих базах будут размещены военные суда НАТО.