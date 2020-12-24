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Чем грозят России военно-морские базы США и Британии на Украине: Военный эксперт "раскрыл карты"

24 декабря 2020, 09:40  •  70 • Политика
Великобритания построит Украине военно-морские базы у берегов Крыма. Баранец рассказал, чем грозят России военно-морские базы США и Британии на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале строительства двух новых военно-морских баз "для защиты Черноморского региона". Чем это грозит России, рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды" полковник в отставке Виктор Баранец.
По его мнению, никакой "крупной военно-морской базы" на Украине строить никто не будет. Более вероятно, что Великобритания построит в Незалежной лишь пару причалов для патрульных катеров, чтобы раздражать Россию.
Это несерьёзные объекты. Вопросы строительства военных баз - это продолжение лютого ненавистничества,
- приводит Nation News слова военного эксперта.
Виктор Баранец считает, что президент Украины Владимир Зеленский пытается собрать у мира по нитке и таким образом создать "цыганский украинский флот".
Напомним, что речь идёт о двух военно-морских базах на побережье Чёрного моря. Поскольку у Украины практически нет сколько-нибудь серьёзных боевых кораблей, аналитики склоняются к версии, что на этих базах будут размещены военные суда НАТО.

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