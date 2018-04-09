Чем грозят американские санкции для российских компаний сейчас и через 10 лет

США опубликовали новый санкционный список, в который вошли ряд российских бизнесменов и контролируемые ими крупнейшие компании. В частности, алюминиевый гигант «Русал», агрохолдинг «Кубань», группа «ГАЗ». В отличие от февральского «кремлевского списка» в этот раз всё серьезно: американским организациям и контролируемым ими структурам необходимо разорвать все отношения с перечисленными в списке организациями и персонами. На сворачивание совместных проектов, завершение поставок дается два месяца.

Российский фондовый рынок мгновенно упал - 7 апреля обвалились акции не только перечисленных в санкционном списке структур, но даже Сбербанка. Капитал 50 богатейших российских олигархов в ходе торгов сократился на $12 млрд.

Паника инвесторов мгновенно отразилась на курсе рубля: доллар перешагнул 60 руб., евро - 74 руб.

Что ждать в ближайшее время?

Еще 10 лет назад подобная ситуация могла привести к неуправляемому обвалу национальной валюты. Сегодня же, по оценкам большинства опрошенных финансовых аналитиков, Центробанк накопил достаточный опыт, чтобы удержать курс. Тем более, что пока «дебит с кредитом» страны принципиально не изменился: нефть и газ продаются, как и неделю назад. И весьма неплохо: нефть даже подросла до $68 за баррель. И поступления валюты от уже отгруженного «санкционного» русского алюминия никуда не исчезли.

Впрочем, это не означает, что ЦБ не может допустить колебания курса доллара. Но именно колебания- в пределах 5 руб. в течение нескольких месяцев.

Что ждать через год-два?

Ничего хорошего. Потери олигархов в акциях российских компаний, как ни странно, и наши с вами потери. Наложенные санкции подразумевают отказ перечисленным структурам и персонам в кредитовании - отключение от западного финансирования. Как скоро эти структуры сумеют переориентироваться с западного на иные рынки, как по части сбыта, так и кредитования, неизвестно. Сейчас все говорят, что начнется новый виток разворота на Восток. Мол, Юго-Восточная Азия, Китай всё у нас купит и всё даст - нужно только время. И купят, и дадут. Но выкрутив руки на такие дисконты и проценты, что мало не покажется.

Какая доля отечественной экономики попала сегодня под санкции? Незначительная. Россия в лице Русала экспортирует алюминий, примерно, на $3,5 млрд в год, а только нефть - почти на $90 млрд.

Но обольщаться не нужно. Санкции, как уже очевидно, будут ужесточаться. Продолжат сжиматься внешние рынки, страна станет получать всё меньше инвестиций. Окончательно запретят продажу технологий. При самом худшем сценарии американцы могу попробовать навязать нам отношения вроде «нефть в обмен на продовольствие»: когда углеводороды покупать будут, но в остальном обложат со всех сторон.

Какой будет курс рубля через два года? Непредсказуемо. Но если бегство инвесторов продолжится, экономика продолжить падение. Честный совет здесь, увы, непатриотичен: подождите отскока рубля вверх и уходите в доллар.

КТО И КАК МОЖЕТ ПОСТРАДАТЬ ОТ ВВЕДЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

ГРУППА КОМПАНИЙ "РУСАЛ"

Крупнейший в мире производитель алюминия — 3,7 млн тонн в год. Почти 40 заводов, из них 11 - алюминиевые.

Риски

Можем лишиться возможности сбывать 1 млн тонн алюминия— столько его поставляется в США. Красноярский алюминиевый завод (около 5 тыс сотрудников) и другие могут остановиться. Компания потеряет $1,5 млрд

Возможные сценарии

Искать альтернативные рынки сбыта. Например, внутри России. Сейчас мы потребляем чуть более 800 тыс тонн — 5,4 кг на человека, при том, что мировой показатель 7,7 кг.

Еще вариант - Турция. Там потребление алюминия еще меньше — 3,1 кг, но потребность с каждым годом растет. Либо Индия, Ближний Восток.

Для США наш 1 млн тонн - это 16% годового потребления. Если не найдут, чем заменить наши поставки, то санкции ударят по самой Америке.

«ГРУППА ГАЗ»

Производит автобусы и грузовики. Входят Горьковский автозавод, «Урал», Голицынский, Курганский, Ликинский и Павловский автобусные заводы, Ярославский моторный завод «Автодизель».

Риски

В 2016 году экспорт составил в выручке ГАЗа 16% из 156 млрд руб. Автомобили экспортировались в США, а также в Африку, Юго-Восточную Азию и страны Ближнего Востока.

Возможные сценарии

Остановка совместных проектов с мировыми автогигантами Volkswagen и Daimler. Выпуск в Нижнем Новгороде автомобилей Skoda Kodiaq уже начался. Организация нового производства потребовала инвестиций в 87 млн рублей. С конвейера в Нижнем уже сходят Volkswagen Jetta, Skoda Octavia и Yeti. Теперь эти проекты могут закрыться. Под угрозой и дальнейшие планы - немецкий концерн планировал инвестировать в российское производство 300 млн евро.

Под угрозой остановки еще один проект. Mercedes-Benz модернизировал семейство легких коммерческих автомобилей Sprinter Classic, которые выпускают на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде. Продажи стартовали 1 апреля.

ГРУППА КОМПАНИЙ "РЕНОВА"

Компания - инвестиционная. То есть вкладывает деньги в акции. В частности — в ТНК-ВР, Русал, АКАДО, «Российские коммунальные системы» (крупнейший частный оператор водоснабжения и водоотведения в России), Уральский турбинный завод. В финансовые организации — Метабанк и негосударственный Большой пенсионный фонд. Контролирует почти 50% компании РЭМКО, которой отводится ключевая роль в реализации президентской программы развития атомной энергетики страны. Ренова через свою группу Оргсинтез владеет акциями «Саянскхимпласта» и других гигантов химиндустрии.

Риски

Для финансирования проектов Ренова берет кредиты за рубежом под низкие проценты. Из-за санкций кредитные линии могут быть закрыты.

Возможные сценарии

Ренова владеет крупными (в том числе контрольными) пакетами акций прибыльных западных предприятий. Ожидается, что долю влияния российского акционера западные партнеры будут сокращать. Так, уже сейчас швейцарская компания Sulzer (производство промышленного оборудования для нефтяной, нефтехимической, целлюлозно-бумажной и других отраслей) договорилась с «Реновой» о выкупе 5 млн своих акций. В результате доля «Реновы» в капитале Sulzer снизится до 48,83%. Швейцарцы заявили, что «находятся в тесном контакте с органами власти и считают, что эта сделка позволит снять любые сомнения относительно независимости компании Sulzer от группы компаний «Ренова».

АГРОХОЛДИНГ «КУБАНЬ»

Один из крупнейших агропроизводителей России. Все предприятия - в Краснодарском крае: 10 молочно-товарных ферм, два свиноводческих комплекса, мясоперерабатывающий комбинат, сахарный завод «Свобода», два элеватора, три современных семенных завода, многофункциональный сервисный центр по обслуживанию и ремонту сельхозтехники, конный завод «Восход», где выращивают чистокровных английских лошадей.

Риски

Основные зарубежные потребители — Египет и Турция, Мозамбик, Танзания, Кипр, Испания. Больших рисков от введения новых санкций не ожидается. Компания не экспортирует продукцию в страны, зависимые от США.

Возможные сценарии

Могут быть проблемы с предоставлением займов на проекты. Но один крупный проект с Францией о создании совместного предприятия по производству семян уже на стадии завершения. Другой — строительство молочно-товарной фермы на 800 голов - финансируется почти на 70% за счет кредита Сбербанка.

ПЕРСОНЫ

● Олег Дерипаска. Владелец группы «Базовый элемент». Пострадал больше всех. Из 15 российских компаний, попавших в санкционный список, 8, включая «Кубань» и Русал, принадлежат ему.

● Виктор Вексельберг. Помимо того, что владеет компанией «Ренова», он еще президент фонда Сколково. Этот амбициозный международный проект под санкции не попал. Но полной безопасности гарантировать никто не может. Ведь что выгодно Сколково, выгодно и Вексельбергу. А раз так, американцы запросто могут ударить по Сколково, чтобы досадить «санкционному» бизнесмену. Поэтому не исключен такой ход: Вексельберг может оставить пост президента Сколково, чтобы не ставить проект под удар.

● Алексей Миллер. Председатель правления компании «Газпром». Та же ситуация, что с Вексельбергом и Сколково. Сам Газпром под санкции не попал. Но где гарантии, что нашей компании не будут чинить препятствий в Европе, чтобы ударить по интересам Миллера?

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Торопиться не надо

Один известный финансист как-то сказал: «Что такое рынок акций? Это когда деньги от активных идут к терпеливым». А другой не менее известный, хоть и вымышленный, персонаж любил приговаривать: «Спокойствие, только спокойствие!»

Самое оно про сегодняшний день. Акции упали, доллар с евро поднялись, население готово срочно менять рубли на инвалюту. Не надо. Это имело смысл делать хотя бы на прошлой неделе. Сейчас торопливый будет в проигрыше. После первых шоковых дней рынок акций отпрыгнет. Потому что так всегда бывает. А еще потому что валютные резервы в стране достаточны. В первый, самый тяжелый день, скачок составил всего 5%. Меньше, чем ставка рублевого депозита. В пределах планируемых на 2018 год 60 - 64 руб. за доллар. Так что если кто надумал снимать рублики со срочного депозита, то лучше этого не делать.

Бизнес суеты не любит. Вот хорошо, запретит США наши поставки алюминия. И где они его возьмут? Возможно, найдут в Китае. А Китаю кто восполнит? Ну, наверное, мы, кто же еще...

Владимир НИКОЛАЕВ

В ТЕМУ

Главный ущерб от санкций — потеря российскими компаниями дешевых кредитов в западных банках

Финансовый аналитик оценивает риски

- Новый круг санкций от США достаточно опасен для российских компаний, - сказал КП финансовый аналитик Александр Купцикевич. - Он затрагивает непосредственно компании и перекрывает им кислород в виде дешевых кредитов из-за рубежа. Европейские компании, чтобы не ссориться с США, скорее всего, предпочтут перестраховаться и избежать финансирования российских компаний. Все это грозит новым оттоком средств в обозримой перспективе. (подробности)