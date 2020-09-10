Чем грозит Украине "арест" 65 российских самолётов: Политолог выступил с разоблачением

Ранее прокуратура несуществующей Автономной Республики Крым "арестовала" 65 самолётов российских авиакомпаний за полёты на полуостров. Утверждалось, что якобы было нарушение "должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полётов и порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё".

Украина, напомним, до сих пор не признала итоги референдума 2014 года, по результатам которого Крым вернулся в состав России. Сам Крым в Киеве и на Западе считают "аннексированными" и "оккупированным" нашей страной.

Политолог Владимир Джаралла, комментируя "арест" российских самолётов, выразил уверенность в том, что это только "часть пропаганды, причём, по мнению украинской стороны, чрезвычайно удобной".

"С одной стороны, ничего всерьёз предпринимать не надо, - продолжил свою мысль эксперт в беседе с изданием "КП-Крым". - С другой - можно продемонстрировать решительность и создать информационный повод".

Заявление об "аресте" политолог назвал "пустой болтовнёй". Однако тут же напомнил, чем грозит украинской стороне подобная провокация. Джаралла упомянул о том, что попытки "репрессий" в отношении российских авиакомпаний предпринимались ещё в 2014 году, однако тогда же "по неофициальным каналам западным странам было достаточно ясно дано понять, что их ждёт в этом случае". Например, полное прекращение полётов на нашу территорию.

"Один из самых эффективных инструментов - прекращение полётов на территорию России. Наша страна - самая большая в мире по площади, а потому является широким пунктом для полётов. Подобная угроза, видимо, остановила любые попытки репрессий", - предполагает политолог.