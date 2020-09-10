Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Катастрофа в Украине началась! Все бегут из этого кошмара
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
Блытов не стерпел выходки американского B-52: "Он же в нашей прихожей побыв...
"Ваши деревни накроются медным тазом": Житель Латвии описал "счас...
Главная / В мире

Чем грозит Украине "арест" 65 российских самолётов: Политолог выступил с разоблачением

10 сентября 2020, 21:25  •  60 • В мире
Политолог Владимир Джаралла разоблачил действия прокуратуры несуществующей АРК, наложившей "арест" на 65 российских самолётов за полёты в Крым. Эксперт напомнил, чем грозит Украине подобная провокация.
Ранее прокуратура несуществующей Автономной Республики Крым "арестовала" 65 самолётов российских авиакомпаний за полёты на полуостров. Утверждалось, что якобы было нарушение "должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полётов и порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё".
Украина, напомним, до сих пор не признала итоги референдума 2014 года, по результатам которого Крым вернулся в состав России. Сам Крым в Киеве и на Западе считают "аннексированными" и "оккупированным" нашей страной.
Политолог Владимир Джаралла, комментируя "арест" российских самолётов, выразил уверенность в том, что это только "часть пропаганды, причём, по мнению украинской стороны, чрезвычайно удобной".
"С одной стороны, ничего всерьёз предпринимать не надо, - продолжил свою мысль эксперт в беседе с изданием "КП-Крым". - С другой - можно продемонстрировать решительность и создать информационный повод".
Заявление об "аресте" политолог назвал "пустой болтовнёй". Однако тут же напомнил, чем грозит украинской стороне подобная провокация. Джаралла упомянул о том, что попытки "репрессий" в отношении российских авиакомпаний предпринимались ещё в 2014 году, однако тогда же "по неофициальным каналам западным странам было достаточно ясно дано понять, что их ждёт в этом случае". Например, полное прекращение полётов на нашу территорию.
"Один из самых эффективных инструментов - прекращение полётов на территорию России. Наша страна - самая большая в мире по площади, а потому является широким пунктом для полётов. Подобная угроза, видимо, остановила любые попытки репрессий", - предполагает политолог.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
10 сентября 2020, 04:00
Работали над этим много лет: Педофилия официально узаконена
10 сентября 2020, 07:40
Стоит от 30 тысяч рублей: Простой советский предмет быта вдохновил Prada и Kenzo
10 сентября 2020, 15:55
Арест 65 самолётов - это месть: Украина "назвала" цену за сдачу "своих" 33 богатырей
10 сентября 2020, 00:20
Здоровье Байдена подорвали "русские хакеры"? России приписали новый вид "вмешательства" в выборы
10 сентября 2020, 13:05
«Неврологический симптом»: компания AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
10 сентября 2020, 00:20
"Оскар" загнал режиссёров в провокационные рамки: гомосексуалисты обязательны
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 сентября 2020, 00:20
"Мы его как-то жёстко кинули": Знаменитый помощник Зеленского рассказал про...
10 сентября 2020, 04:00
"Любая домохозяйка может, а "Империя зла - нет": Отравление Навального...
10 сентября 2020, 05:50
Главный индикатор объединения – Мишустин: О чём Лукашенко не мог сказать 20 лет
10 сентября 2020, 04:00
Работали над этим много лет: Педофилия официально узаконена
10 сентября 2020, 00:20
В Черновцах женщина вызвала наряд полиции из-за непонятных слов в учебнике по украинс...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 сентября 2020, 04:05
"С русскими лучше не шутить": Американцы стали "паиньками" после инцидента с БТР в Сирии
06 сентября 2020, 07:25
Украина тайно закупила восемь российских ВСУ для транспортных Ан-124 «Руслан»
04 сентября 2020, 00:25
Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального
07 сентября 2020, 11:50
Союзное государство России и Белоруссии расширится за счет третьего участника - эксперт
05 сентября 2020, 06:40
Распад? Гражданское противостояние? Война? Эксперт дал прогноз о будущем Украины
09 сентября 2020, 22:30
"Может закончиться очень печально": Как Россия должна ответить Украине на "арест" 65 самолётов
04 сентября 2020, 02:15
"Я вас разочарую…": Посол России в Белоруссии высказался о единой валюте
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.