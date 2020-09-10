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Чем грозит Украине "арест" 65 российских самолётов: Политолог выступил с разоблачением
10 сентября 2020, 21:25 • 60 • В мире
Политолог Владимир Джаралла разоблачил действия прокуратуры несуществующей АРК, наложившей "арест" на 65 российских самолётов за полёты в Крым. Эксперт напомнил, чем грозит Украине подобная провокация.
Ранее прокуратура несуществующей Автономной Республики Крым "арестовала" 65 самолётов российских авиакомпаний за полёты на полуостров. Утверждалось, что якобы было нарушение "должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полётов и порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё".
Украина, напомним, до сих пор не признала итоги референдума 2014 года, по результатам которого Крым вернулся в состав России. Сам Крым в Киеве и на Западе считают "аннексированными" и "оккупированным" нашей страной.
Политолог Владимир Джаралла, комментируя "арест" российских самолётов, выразил уверенность в том, что это только "часть пропаганды, причём, по мнению украинской стороны, чрезвычайно удобной".
"С одной стороны, ничего всерьёз предпринимать не надо, - продолжил свою мысль эксперт в беседе с изданием "КП-Крым". - С другой - можно продемонстрировать решительность и создать информационный повод".
Заявление об "аресте" политолог назвал "пустой болтовнёй". Однако тут же напомнил, чем грозит украинской стороне подобная провокация. Джаралла упомянул о том, что попытки "репрессий" в отношении российских авиакомпаний предпринимались ещё в 2014 году, однако тогда же "по неофициальным каналам западным странам было достаточно ясно дано понять, что их ждёт в этом случае". Например, полное прекращение полётов на нашу территорию.
"Один из самых эффективных инструментов - прекращение полётов на территорию России. Наша страна - самая большая в мире по площади, а потому является широким пунктом для полётов. Подобная угроза, видимо, остановила любые попытки репрессий", - предполагает политолог.
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