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Чем грозит России обострение? Путин высказался об азербайджано-армянской "войне"

24 июля 2020, 20:05  •  76 • Политика
Президент РФ Владимир Путин на совещании Совета безопасности страны высказался об азербайджано-армянской "войне", отметив, что обострение ситуации "очень чувствительно" для России.
Глава России Владимир Путин обсудил на совещании Совета безопасности страны отношения с СНГ, а также прокомментировал конфликт Азербайджана и Армении, указав на обострение ситуации на границе республик.
По словам Путина, ситуация для России очень чувствительна. "Для нас это очень чувствительно - ситуация на армяно-азербайджанской границе", - подчеркнул президент.
Напомним, в ночь на пятницу в Москве произошла массовая драка с участием граждан Азербайджана и Армении. По сообщениям СМИ, азербайджанцы останавливали машины с армянскими номерами и избивали людей, которые были внутри автомобилей.
Ситуация на границе двух государств обострилась 12 июля. В Азербайджане заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны.
В Баку сообщили о 12 погибших военнослужащих азербайджанской армии с момента обострения конфликта. Ереван заявил о гибели пятерых и ранении девяти военнослужащих. 24 июля Министерство обороны Азербайджана заявило о 45 обстрелах позиций армии страны в районе линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а также на границе с Арменией за минувшие сутки.

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