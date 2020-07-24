Чем грозит России обострение? Путин высказался об азербайджано-армянской "войне"

Глава России Владимир Путин обсудил на совещании Совета безопасности страны отношения с СНГ, а также прокомментировал конфликт Азербайджана и Армении, указав на обострение ситуации на границе республик.

По словам Путина, ситуация для России очень чувствительна. "Для нас это очень чувствительно - ситуация на армяно-азербайджанской границе", - подчеркнул президент.

Напомним, в ночь на пятницу в Москве произошла массовая драка с участием граждан Азербайджана и Армении. По сообщениям СМИ, азербайджанцы останавливали машины с армянскими номерами и избивали людей, которые были внутри автомобилей.

Ситуация на границе двух государств обострилась 12 июля. В Азербайджане заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны.

В Баку сообщили о 12 погибших военнослужащих азербайджанской армии с момента обострения конфликта. Ереван заявил о гибели пятерых и ранении девяти военнослужащих. 24 июля Министерство обороны Азербайджана заявило о 45 обстрелах позиций армии страны в районе линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а также на границе с Арменией за минувшие сутки.