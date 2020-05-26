Чем грозит отставка Собянина: О битве кланов и авантюрах рассказал Школьников

В разговоре с Царьградом экономист, политолог, геостратег Андрей Школьников отметил, что он не является политологом, поэтому прямо сказать, грозит ли отставка мэру Москвы Сергею Собянину, не может.

"По результатам коронавируса будет очень сильно изменено соотношение властей. То есть мы понимаем, что абсолютное большинство губернаторов показали себя как люди, которые не способны принимать решения в кризисных ситуациях. Под каждого уже наверняка сформирована папка, где расписано, что он сделал, что он не сделал. И исходя из этого будет уже приниматься решение. Если мы говорим по Москве, давайте понимать, что мэр Москвы входит как минимум в пятёрку самых значимых и сильных людей страны. Что смена человека такого уровня требует назначения соответствующего тяжеловеса с командой, плюс начнутся очень большие противоречия между потоками, между кланами, и как они сложатся, сколько это займёт времени, какие будут расклады именно по соотношению, то есть кто будет первым лицом, кто будет вторым, как пойдут финансовые потоки, - это сейчас никто не скажет", - объяснил Школьников.

По его словам, любой инсайт на эту тему сегодня - всего лишь одна из точек зрения. Сама же проблема очень масштабная и очень значимая, подчеркнул Школьников.

"Давать точные предсказания, кто займёт то или иное место, сейчас очень авантюрно, потому что решения будут приниматься на самом верхнем уровне по итогам консенсуса. Причём консенсуса очень больших сил. То есть вопросы такого уровня - это вопросы повестки дня первых лиц государства нескольких месяцев. Плюс ещё момент: позиция мэра Москвы - это очень серьёзная возможность для того, чтобы претендовать в будущем на первый пост. Если мы увидим, что на данный пост будет назначен человек возраста 45-50 лет, то это будет один из лидеров будущей президентской гонки просто потому, что этот человек будет всё время перед глазами Владимира Владимировича и когда возникнет вопрос о преемнике, он обязательно войдёт в шорт-лист", - уверен Школьников.

Эксперт считает, что эти принципы нужно учитывать, прогнозируя, могут ли сменить сейчас Собянина или нет.

"Тут очень важен будет возраст, очень будет важен послужной список и то, чего человек добьётся в ближайшие годы", - заключил Школьников.