Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Стамбул спровоцировал невиданный с 90-х уровень агрессии на Украине
Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать
Как Порошенко мародерствовал в Донбассе Савченко рассказала НТВ
Хотели победить русских и вмёрзли в лёд: корабли НАТО превратились в эскимо – So...
Главная / Политика

Чем грозит отставка Собянина: О битве кланов и авантюрах рассказал Школьников

26 мая 2020, 22:55  •  121 • Политика
Экономист, политолог, геостратег Андрей Школьников в разговоре с Царьградом прокомментировал информацию о том, что осенью этого года мэр Москвы Сергей Собянин может уйти в отставку. Эксперт объяснил, чем это грозит, почему в таком случае стоит ожидать битву кланов и что все прогнозы сегодня - это скорее авантюра.
В разговоре с Царьградом экономист, политолог, геостратег Андрей Школьников отметил, что он не является политологом, поэтому прямо сказать, грозит ли отставка мэру Москвы Сергею Собянину, не может.
"По результатам коронавируса будет очень сильно изменено соотношение властей. То есть мы понимаем, что абсолютное большинство губернаторов показали себя как люди, которые не способны принимать решения в кризисных ситуациях. Под каждого уже наверняка сформирована папка, где расписано, что он сделал, что он не сделал. И исходя из этого будет уже приниматься решение. Если мы говорим по Москве, давайте понимать, что мэр Москвы входит как минимум в пятёрку самых значимых и сильных людей страны. Что смена человека такого уровня требует назначения соответствующего тяжеловеса с командой, плюс начнутся очень большие противоречия между потоками, между кланами, и как они сложатся, сколько это займёт времени, какие будут расклады именно по соотношению, то есть кто будет первым лицом, кто будет вторым, как пойдут финансовые потоки, - это сейчас никто не скажет", - объяснил Школьников.
По его словам, любой инсайт на эту тему сегодня - всего лишь одна из точек зрения. Сама же проблема очень масштабная и очень значимая, подчеркнул Школьников.
"Давать точные предсказания, кто займёт то или иное место, сейчас очень авантюрно, потому что решения будут приниматься на самом верхнем уровне по итогам консенсуса. Причём консенсуса очень больших сил. То есть вопросы такого уровня - это вопросы повестки дня первых лиц государства нескольких месяцев. Плюс ещё момент: позиция мэра Москвы - это очень серьёзная возможность для того, чтобы претендовать в будущем на первый пост. Если мы увидим, что на данный пост будет назначен человек возраста 45-50 лет, то это будет один из лидеров будущей президентской гонки просто потому, что этот человек будет всё время перед глазами Владимира Владимировича и когда возникнет вопрос о преемнике, он обязательно войдёт в шорт-лист", - уверен Школьников.
Эксперт считает, что эти принципы нужно учитывать, прогнозируя, могут ли сменить сейчас Собянина или нет.
"Тут очень важен будет возраст, очень будет важен послужной список и то, чего человек добьётся в ближайшие годы", - заключил Школьников.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



121
Источник
Похожие новости
26 мая 2020, 05:55
Могут ли новые санкции остановить "Северный поток - 2"? В Дании оценили ситуацию "со стороны"
26 мая 2020, 07:55
"Нужно всего 30-40 млн": На Украине придумали, как "выбить" Россию из проектов США по космосу
26 мая 2020, 03:55
"Пора отказаться": Михеев указал на ошибки пенсионной реформы
26 мая 2020, 14:55
"Это же Путин, это не мы": Кикабидзе пожаловался на русские танки
26 мая 2020, 16:55
Путин разозлился на совещании с министрами
26 мая 2020, 18:55
Песков ёмко ответил на вопрос украинских журналистов о "Зеленском-нацисте"
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 мая 2020, 05:55
Хотели победить русских и вмёрзли в лёд: корабли НАТО превратились в эскимо – Sohu
26 мая 2020, 05:55
Могут ли новые санкции остановить "Северный поток - 2"? В Дании оценили сит...
26 мая 2020, 15:55
Украинские власти вынуждают Виктора Медведчука сделать так, чтобы Украин стало две
26 мая 2020, 09:55
Украина обречена на обнищание: развитие уже невозможно – киевский эксперт
26 мая 2020, 16:55
Выгнал из ресторана за георгиевские ленточки в Юрмале. Но русские не сдались
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 мая 2020, 10:55
Самые мрачные прогнозы подтвердились: В мире появился новый эпицентр COVID-19
23 мая 2020, 08:55
"Зоркий глаз" сбит, огонь подавлен: В Донбассе жёстко ответили ВСУ на провокацию
24 мая 2020, 07:55
План «Анаконда»: где таится реальная опасность
20 мая 2020, 14:55
Что думают в Донецке о назревшем военном обострении и готовы ли там наступать?
24 мая 2020, 19:55
Как Порошенко мародерствовал в Донбассе Савченко рассказала НТВ
21 мая 2020, 09:55
Харьков и Одесса разобьют голову «Слуге народа»
24 мая 2020, 00:55
Украинская чемпионка Колесник вызвала на бой украинскую пропагандистку Янину Соколову
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.