Чем грозит Нидерландам прослушка в машине российского военного атташе? Мнение эксперта

В служебной машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили аппаратуру слежения, заявили в российском МИД. Ситуацию для Царьграда прокомментировал бывший сотрудник службы внешней разведки КГБ СССР полковник в отставке Арсен Мартиросян.

По его словам, установка подслушивающих устройств в мобильные средства передвижения, в частности в автомобили, - это давно используемая всеми спецслужбами мира практика. Соответственно, приём хорошо известен всем контрразведкам и разведкам мира. Другое дело, что голландские контрразведчики попались на этом, отмечает эксперт.

"Потому что, когда обнаруживается такая штука в машине дипломатического представителя, обязательно будет большой скандал. Вот он и начался", - сказал Арсен Мартиросян в интервью Царьграду.

Он добавил, что автомобиль российского военного атташе - это фактически территория России и там наверняка велись какие-то секретные разговоры. Размещение в ней подслушивающих устройств - серьёзное нарушение международного права.

"Теперь скандал будет большой", - подчеркнул Арсен Мартиросян.

По его словам, единственная защита от подобных действий со стороны иностранных спецслужб - это непрерывная профилактика: осмотр автомобилей и личных вещей дипломатов.