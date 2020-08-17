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Чем грозит Нидерландам прослушка в машине российского военного атташе? Мнение эксперта

17 августа 2020, 23:30  •  51 • Политика
В машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили жучок. По словам эксперта, установка прослушки - это стандартная практика. Проблема в том, что голландцы на этом попались. "Теперь скандал будет большой", - отметил специалист.
В служебной машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили аппаратуру слежения, заявили в российском МИД. Ситуацию для Царьграда прокомментировал бывший сотрудник службы внешней разведки КГБ СССР полковник в отставке Арсен Мартиросян.
По его словам, установка подслушивающих устройств в мобильные средства передвижения, в частности в автомобили, - это давно используемая всеми спецслужбами мира практика. Соответственно, приём хорошо известен всем контрразведкам и разведкам мира. Другое дело, что голландские контрразведчики попались на этом, отмечает эксперт.
"Потому что, когда обнаруживается такая штука в машине дипломатического представителя, обязательно будет большой скандал. Вот он и начался", - сказал Арсен Мартиросян в интервью Царьграду.
Он добавил, что автомобиль российского военного атташе - это фактически территория России и там наверняка велись какие-то секретные разговоры. Размещение в ней подслушивающих устройств - серьёзное нарушение международного права.
"Теперь скандал будет большой", - подчеркнул Арсен Мартиросян.
По его словам, единственная защита от подобных действий со стороны иностранных спецслужб - это непрерывная профилактика: осмотр автомобилей и личных вещей дипломатов.

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