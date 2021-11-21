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Чем грозит Литве демарш против Китая

21 ноября 2021, 10:55  •  118 • Политика
Литва будет наказана за открытие представительства Тайваня в Вильнюсе. В Китае уже заявили о "резком недовольстве" и пригрозили "понижением" дипломатических отношений с этой прибалтийской страной.
В четверг, 18 ноября, в Литве открылось официальное представительство Тайваня - его главой стал Эрик Хуанг. Однако этот факт не порадовал власти КНР, которые не признают суверенитет Тайваня.
В Пекине уже заявили о понижении дипломатических отношений с Литвой. В заявлении китайского МИД говорится о "резком недовольстве" и "решительном протесте", вызванных открытием "так называемого" представительства Тайваня. Сообщается о решении понизить отношения с Литвой до уровня поверенного в делах.
Дипломатический конфликт между Вильнюсом и Пекином продолжается уже несколько месяцев. Он начался, когда министр иностранных дел Тайваня Джозеф У заявил о планах по открытию представительства в Литве.
После этого китайский МИД отозвал своего посла из Вильнюса, в ответ МИД Литвы также отозвал своего посла "для консультаций".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

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