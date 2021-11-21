Чем грозит Литве демарш против Китая

Литва будет наказана за открытие представительства Тайваня в Вильнюсе. В Китае уже заявили о "резком недовольстве" и пригрозили "понижением" дипломатических отношений с этой прибалтийской страной.

В четверг, 18 ноября, в Литве открылось официальное представительство Тайваня - его главой стал Эрик Хуанг. Однако этот факт не порадовал власти КНР, которые не признают суверенитет Тайваня.

В Пекине уже заявили о понижении дипломатических отношений с Литвой. В заявлении китайского МИД говорится о "резком недовольстве" и "решительном протесте", вызванных открытием "так называемого" представительства Тайваня. Сообщается о решении понизить отношения с Литвой до уровня поверенного в делах.

Дипломатический конфликт между Вильнюсом и Пекином продолжается уже несколько месяцев. Он начался, когда министр иностранных дел Тайваня Джозеф У заявил о планах по открытию представительства в Литве.

После этого китайский МИД отозвал своего посла из Вильнюса, в ответ МИД Литвы также отозвал своего посла "для консультаций".

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.