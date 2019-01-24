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Чем госпереворот в Венесуэле опасен для России?

24 января 2019, 17:39  •  99 • Политика
Что может потерять Россия, если законный президент Венесуэлы Николас Мадуро будет свергнут выпускником американского вуза Хуаном Гуайдо?
Автор:
Гасанов Камран
США обкатывают новую модель госпереворота в мире. Глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявляет себя президентом, а американский лидер Дональд Трамп через Twitter признает его законной властью. Чем опасен такой прецедент, и что Россия может потерять в Венесуэле?
Венесуэльский сценарий создаёт совершенно новую модель смены власти. Для того, чтобы захватывать президентское кресло, уже не нужно идти на выборы, не нужно штурмовать президентский дворец и даже звать иностранных интервентов.
Достаточно выйти на многотысячный митинг и сказать: «Отныне я - президент Венесуэлы». Неважно, сколько процентов людей считают тебя таковым. Главное, что скажет хозяин Овального кабинета и его марионетки в Латинской Америке и Старом Свете.
Глава парламента Хуан Гуайдо, безусловно, пользуется поддержкой определённой части населения Венесуэлы, которые устали от американских санкций, инфляции в миллион процентов, безработицы и от «авторитарного» Мадуро. Но это не означает, что какой-то 35-летний спикер парламента имеет право просто так взять и объявить себя главой государства.

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