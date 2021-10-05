Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пострашнее цен на газ: Политолог обозначила новую "чуму" для Украины
Ответ Симоньян о "мачехе" заставил замолчать украинского эксперта в пр...
Во время интервью Лукашенко взбесил американского журналиста словами о США - вид...
"Со свиным рылом в калашный ряд": Захарова отреагировала на слова презид...
Главная / Политика

Чем Эрдоган пытался подкупить Путина: в Турции обсуждают итоги встречи в Сочи

05 октября 2021, 12:20  •  107 • Политика
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Анкара всеми способами пытается отстоять хоть часть своих интересов в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров в Сочи предложил российскому лидеру Владимиру Путину "политическую взятку". Так местные аналитики оценили заявление, что Москва может построить еще две атомных электростанции на территории республики.
Турецкое издание Cumhuriyet обращает внимание, что Эрдоган еще до визита в Россию начал "готовить почву" для переговоров с Путиным. В частности, он заявил, что США должны покинуть Сирию как можно скорее. Учитывая, что раньше он призывал Вашингтон укреплять свое присутствие в Сирии, изменение позиции произошло явно в угоду российскому лидеру.
Еще одно громкое заявление прозвучало уже после переговоров. Эрдоган сообщил, что предложил России построить в Турции вторую и третью АЭС – вопреки закону о тендерах и без рассмотрения проектов других стран, например, Китая.
"Оказавшийся в тупике Эрдоган пытался выложить это предложение как козырную карту, но на деле оно означает политический подкуп",
– пишет Cumhuriyet. Издание отмечает и еще один намек на готовность Анкары пойти на уступки: по словам Эрдогана, пришло время "окончательного решения сирийской проблемы", ради которого он готов на "любые справедливые шаги". Турецкие аналитики полагают, что речь может идти о согласии Эрдогана отвести войска чуть ближе к границе, чтобы автотрасса М-4 полностью перешла под контроль Дамаска.
Взамен Анкара, возможно, добилась обещания Москвы урегулировать с Дамаском вопрос присутствия турецких сил в Идлибе. Точнее говорить сложно, поскольку лидеры не стали проводить после переговоров совместную пресс-конференцию. Так что об итогах встречи можно будет судить по делам ближайших дней.
Ранее президент САР Башар Асад в ходе визита в Москву назвал присутствие армий Турции и США в Сирии незаконным и потребовал их вывода с территории республики. В ответ Путин поддержал мнение сирийского коллеги, что иностранное военное присутствие возможно только по приглашению правительства этой страны или в рамках мандата ООН.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





107
Источник
Похожие новости
05 октября 2021, 04:45
Пострашнее цен на газ: Политолог обозначила новую "чуму" для Украины
05 октября 2021, 00:40
Еврокомиссар намекнул на новую инициативу по газу
05 октября 2021, 02:25
"Шаг смелый, но наивный": "Подставу" Лукашенко разобрали по деталям
05 октября 2021, 00:40
В США никак не могут смириться: Госдеп высказался о закачке газа в "Северный поток - 2"
05 октября 2021, 00:40
"Спецоперация Кремля": Путина обвинили в создании "досье пандоры" и падении Facebook
05 октября 2021, 10:35
Кто "слил" данные об офшорах Зеленского: на Украине дали ответ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 октября 2021, 04:15
Альтернативные варианты закончились, Украине придется прибегнуть к акции «прикрути»
29 сентября 2021, 02:00
"Нирвана ранен!": Сотрудника КГБ, убитого при штурме, узнали по шлему
30 сентября 2021, 16:30
Отвергнутый Байденом: выяснилась причина стремительного визита Эрдогана к Путину
30 сентября 2021, 12:50
В России отреагировали на угрозы Кулебы обеспечить "серьезные проблемы"
02 октября 2021, 23:40
Во время интервью Лукашенко взбесил американского журналиста словами о США - видео
30 сентября 2021, 14:35
«Задержан лидер регионального неонацистского объединения»: ФСБ предотвратила подготовку теракта во Владивостоке
30 сентября 2021, 00:55
Украинские пользователи о перспективах лишиться безвиза с ЕС: "Зря страну семь лет разрушали?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.