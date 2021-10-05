Чем Эрдоган пытался подкупить Путина: в Турции обсуждают итоги встречи в Сочи

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Xinhua/www.globallookpress.com

Анкара всеми способами пытается отстоять хоть часть своих интересов в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров в Сочи предложил российскому лидеру Владимиру Путину "политическую взятку". Так местные аналитики оценили заявление, что Москва может построить еще две атомных электростанции на территории республики.

Турецкое издание Cumhuriyet обращает внимание, что Эрдоган еще до визита в Россию начал "готовить почву" для переговоров с Путиным. В частности, он заявил, что США должны покинуть Сирию как можно скорее. Учитывая, что раньше он призывал Вашингтон укреплять свое присутствие в Сирии, изменение позиции произошло явно в угоду российскому лидеру.

Еще одно громкое заявление прозвучало уже после переговоров. Эрдоган сообщил, что предложил России построить в Турции вторую и третью АЭС – вопреки закону о тендерах и без рассмотрения проектов других стран, например, Китая.

"Оказавшийся в тупике Эрдоган пытался выложить это предложение как козырную карту, но на деле оно означает политический подкуп",

– пишет Cumhuriyet. Издание отмечает и еще один намек на готовность Анкары пойти на уступки: по словам Эрдогана, пришло время "окончательного решения сирийской проблемы", ради которого он готов на "любые справедливые шаги". Турецкие аналитики полагают, что речь может идти о согласии Эрдогана отвести войска чуть ближе к границе, чтобы автотрасса М-4 полностью перешла под контроль Дамаска.

Взамен Анкара, возможно, добилась обещания Москвы урегулировать с Дамаском вопрос присутствия турецких сил в Идлибе. Точнее говорить сложно, поскольку лидеры не стали проводить после переговоров совместную пресс-конференцию. Так что об итогах встречи можно будет судить по делам ближайших дней.

Ранее президент САР Башар Асад в ходе визита в Москву назвал присутствие армий Турции и США в Сирии незаконным и потребовал их вывода с территории республики. В ответ Путин поддержал мнение сирийского коллеги, что иностранное военное присутствие возможно только по приглашению правительства этой страны или в рамках мандата ООН.