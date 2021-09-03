Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёса...
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США постави...
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе тран...
Украинский МИД возмутился "саботажем" России
Главная / Политика

Чем для России обернется признание "Талибана"*

03 сентября 2021, 22:50  •  65 • Политика
Фото: Saifurahman Safi/XinHua/www.globallookpress.com
Москва не желает идти на серьезный риск, считает специалист
Российская Федерация признает "Талибан"* лишь тогда, когда международное сообщества сформирует по этому вопросу консенсус на межгосударственном уровне. Такое мнение выразил доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко. 
В настоящий момент, считает специалист, все заявления Министерства иностранных дел можно назвать лишь зондированием почвы. Безусловно, российская сторона не намерена обострять конфликт, однако и не станет первой признавать "Талибан".
В настоящий момент, отметил Демиденко, признание указанного движения означает для Кремля новые санкционные меры – принятие решения конкретно сейчас даст несоизмеримо больше недостатков, нежели преимуществ.
"Это означало бы просто пачку санкций. И довольно серьезных, на которые в нашем руководстве никто не готов", – пояснил спикер.
Экономические интересы у России в Афганистане отсутствуют, а политические пытается соблюсти, используя сторонние способы. Повлиять на признание Москвой новых властей Афганистана, считает Демиденко, могли бы Соединенные Штаты, Евросоюз и Китай. Исключительно на последний полагаться не стоит – Пекин довольно гибок и выражает весьма обтекаемую позицию в случае сложных политических вопросов. К примеру, КНР не признала тот же Крым.
Эксперт также напомнил, что "Талибан" считается в РФ запрещенной террористической организацией – об отмене этого статуса говорить пока не приходится.
3 сентября стало известно, что талибы захватили Панджшер. Таким образом, "Талибан" контролирует всю территорию Афганистана. Провинция пала за несколько дней. До захвата региона исполняющий обязанности главы государства Амрулла Салех, по неподтвержденным данным, бежал в Таджикистан, однако позднее ряд СМИ опровергли информацию.
*запрещенная в России организация

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





65
Источник
Похожие новости
03 сентября 2021, 01:45
Украинский МИД возмутился "саботажем" России
03 сентября 2021, 03:35
Силуанов не смог сдержать эмоций при Путине: "Денег не хватает?"
03 сентября 2021, 01:45
Зеленскому в США подарили пособие по лечению головы. Захарова не удержалась от вопроса
03 сентября 2021, 07:15
Американцам об этом не расскажут: Зеленский публично солгал о самолётах Украины
03 сентября 2021, 14:35
Лавров и Шойгу уходят? "Удобный момент для рокировки" - политолог
03 сентября 2021, 12:45
Кто должен быть мировым жандармом? Ответ Путина США не понравится
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 сентября 2021, 01:45
Украинский МИД возмутился "саботажем" России
03 сентября 2021, 03:35
Силуанов не смог сдержать эмоций при Путине: "Денег не хватает?"
03 сентября 2021, 01:45
Зеленскому в США подарили пособие по лечению головы. Захарова не удержалась от вопрос...
03 сентября 2021, 07:15
Американцам об этом не расскажут: Зеленский публично солгал о самолётах Украины
03 сентября 2021, 14:35
Лавров и Шойгу уходят? "Удобный момент для рокировки" - политолог
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 августа 2021, 23:30
"Зеленскому даже некуда будет возвращаться": Политолог о роковой ошибке президента Украины
28 августа 2021, 18:20
Убивали не террористы: Очевидцы бойни в Кабуле рассказали о скрытом в США факте
30 августа 2021, 04:15
"Гримаса канцлера Германии - и никаких объятий": Как прощались Путин и Меркель
29 августа 2021, 19:05
Шойгу задали вопрос о повестке СБУ. Он не сдержал сарказма
28 августа 2021, 23:50
Пентагон молчит 20 лет: В "таране" Boeing 11 сентября обнаружены нестыковки
31 августа 2021, 05:00
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём тут вообще украинцы?"
30 августа 2021, 14:20
Актёр-предатель просится обратно в Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.