Чем будет воевать украинская армия

Начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилл Буданов назвал возможную дату начала войны с Россией. Объявлено, что Российская армия выдвинулась к границе и уже продумала план наступления. По словам Буданова, вооружённый конфликт начнётся в январе-феврале 2022 года. Какие силы приготовила Украина к войне?

Сюжет: Украинский кризис, Армия

Как утверждает главный украинский разведчик, Россия сосредоточила около границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих. Вторжение будет проходить сразу по нескольким направлениям: со стороны Донбасса и Крыма, морские десанты высадятся в Одессе и Мариуполе, а вспомогательные удары будут нанесены из Белоруссии. На представленной Будановым карте также указана российская группировка в Приднестровье, что, видимо, означает предполагаемую угрозу для Украины с юго-западной стороны.

По мнению украинской разведки, российское вторжение, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные операции на востоке. Стратегические учения «Запад-2021» показали возможности ВС РФ – они могут одновременно высадить до 3,5 тыс. десантников и бойцов сил специальных операций. Кроме того, западные источники сообщают, что Россия объявила о мобилизации десятков тысяч резервистов в беспрецедентных после развала СССР масштабах, хотя публично об этом не сообщалось. Резервисты якобы должны будут удерживать захваченные территории после того, как линия фронта сместится в глубь Украины.

По оценкам украинских военных, Россия развернула 40 батальонных тактических групп, стянула к границам 1200 танков и 2900 бронемашин, выдвинула 1600 стволов артиллерии, развернула на ближайших аэродромах 300 самолётов и 240 вертолётов. Предполагается, что наступление будут поддерживать 75 кораблей и 6 подводных лодок Черноморского флота.

С миру по нитке

Ряд стран уже показали, что охотно верят в этот сценарий, и пообещали предоставить Киеву поддержку. Например, Великобритания собралась послать на Украину 600 бойцов спецназа. Соединённые Штаты рассматривают возможность отправки своих военных советников, а также дополнительного вооружения на Украину. В частности, речь идёт о переносных зенитно-ракетных комплексах Stinger, а также ранее купленных американцами российских вертолётах Ми-17, изначально предназначавшихся для афганской армии. Кроме того, Киев может получить от Вашингтона лёгкие радиолокационные системы противодействия огню AN/TPQ-53. Вдобавок Украина просит о дополнительных системах противовоздушной, противоракетной и беспилотной защиты, а также об устройствах радиоэлектронного подавления.

Какими силами располагает сейчас Украина? На сегодня численность украинской армии составляет 255 тыс. человек, в запасе находится ещё около 1 миллиона. Самые бое­готовые части сейчас сосредоточены на востоке страны, где созданы две оперативно-тактические группировки «Восток» и «Север». Данные по украинскому контингенту в Донбассе приблизительные, но дают общее представление о сосредоточенных здесь силах и их возможностях. В зоне вооружённого конфликта сосредоточены 10 «тяжёлых» батальонных тактических групп и 14 «лёгких» тактических групп общей численностью порядка 20 тыс. военнослужащих. «Тяжёлая» представляет собой механизированный батальон, усиленный разведывательной и снайперской ротами и 3–4 батареями полевой и реактивной артиллерии. «Лёгкая» тактическая группа формируется на основе аэромобильного, парашютно-десантного батальона или батальона специального назначения.

«Восток» насчитывает примерно 20 тыс. военнослужащих. На вооружении группировки стоит около 300 единиц бронетехники, большую часть которой составляют Т-64, до сотни Т-64БМ «Булат» и несколько Т-80У «Оплот». Именно они стянуты к самой кромке линии разграничения в Донбассе. Плюс в случае надобности готовы к переброске больше тысячи ещё советских Т-62, Т-64, Т-72 и Т-80. Группировка оснащена 800 бронированными машинами. В основном это БМП-1, БМП-2, БТР-70, БТР-80 и БРДМ-2.

Самоходная и буксируемая артиллерия, насчитывающая около тысячи стволов, состоит из самоходных гаубиц 2С1 и 2С3, примерно дивизиона буксируемых гаубиц Д30, самоходных пушек 2А36 «Гиацинт», гаубиц «Мста-Б», противотанковых пушек М-12 «Рапира». В наличии есть также около 200 реактивных систем залпового огня в ассортименте. Средствами ПВО группировка «Восток» оснащена в избытке. Там есть всё необходимое – от ПЗРК и ЗУ-23-2 до комплексов С-300 и «Бук-М1».

«Север» насчитывает примерно 17 тыс. военнослужащих. Группировка имеет на вооружении 250 танков. По большей части это также Т-64, но присутствуют и Т-72. Остальное вооружение примерно такое же, как и у группировки «Восток». Кроме того, там находится около дивизиона 203-миллиметровых САУ 2С7 «Пион», примерно три дивизиона РСЗО «Смерч», ориентировочно пять пусковых установок для баллистических ракет «Точка-У».

Хотя пилотируемая авиация с 2014 года в конфликте не применяется, её тоже следует учитывать. По последним данным, ВСУ Украины имеют 14 тактических бомбардировщиков Су-24 и 31 штурмовик Су-25.

Также на вооружении чуть больше 30 тяжёлых истребителей Су-27 и 37 лёгких МиГ-29.

Из вертолётов – 30 Ми-8 и 14 воздушных командных пунктов на базе Ми-9. Кроме того, есть дроны-разведчики. Это подаренные США 72 RQ-11 Raven («Ворон»), плюс полтора десятка адаптированных Spectator.

Арсенал НАТО

Также нужно напомнить, что страны НАТО с 2014 года активно оснащают оружием вооружённые силы Украины. В 2018-м Пентагон отправил на Украину летальное вооружение: 35 противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin и 210 ракет к ним. Считается, что эти ПТРК способны принести решающую победу над танками противника. В том же году Пентагон предоставил ВСУ 2,5 тыс. приборов ночного видения, партию миноискателей, эвакуационные «Хаммеры», три системы контр­снайперской борьбы, а также 30 внедорожников, две РЛС и медицинское снаряжение на 9 млн долларов.

В 2019-м Киев получил военную продукцию на 361 млн долларов, а в 2020-м стоимость поставленного военного оборудования составила 510 млн долларов – в частности, на Украину доставили ещё одну партию Javelin. В прошлом году Госдеп одобрил продажу Киеву 16 патрульных катеров Mark VI на 600 млн долларов. О сроках их поставок пока не сообщалось.

В этом году Украина получила от США два патрульных катера типа Island. Кроме того, она внесла предоплату за 37 комплексов противодействия беспилотникам ЕDМ4S-UА литовского производства, радарную систему MFTR-2100/39 производства Дании, две машины разминирования с навесным оборудованием BOZENA-4 и BOZENA-5 из Словакии. Активно закупается вооружение для спецподразделений: 12 систем SL-520РЕF для стрелкового оружия, 90 американских снайперских винтовок Barrett, два подводных аппарата (предположительно, для боевых пловцов), 150 комплектов различных парашютных систем.

Важным вооружением на Украине считают радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, которые им поставили из США. В 2018 году Киев дополнительно к американским системам закупил в Дании мобильные радарные системы MFTR-2100/39. Эти комплексы отслеживают траекторию снарядов и определяют с высокой точностью место, откуда их запускали. В 2021 году для ВСУ приобретут ещё одну такую систему. Кроме того, Украина закупит 12 комплектов системы измерения дульной скорости SL-520PEF.

Самые большие надежды Украина возлагает на ударные турецкие беспилотники Bayraktar TB2. В конце октября генеральный штаб вооружённых сил Украины показал первое боевое применение этого БПЛА в Донбассе. По данным минобороны Украины, на сегодняшний день Киев располагает 12 Bayraktar TB2, а в будущем планирует купить ещё 24 аппарата. Объявлено, что Анкара и Киев собираются построить совместное предприятие по производству этих БПЛА.

И хотя очевидно, что всех этих сил не хватит для того, чтобы выиграть гипотетическую вой­ну против Российской армии, у Украины достаточно как живой силы, так и современной техники, чтобы сопротивляться. Таким образом, возможная война не обойдётся без большой крови и человеческих жертв.