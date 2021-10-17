Чем больше в Литве демократии, тем больше интеллектуалам хочется СС

Пианист как угроза национальной безопасности

«Чем больше мы имеем свобод, тем скорее нам хочется СС, тайной полиции, концлагерей, всеобщего страха. Только тогда мы чувствуем себя спокойными», – с горькой безысходностью сказал в поезде штандартенфюреру Штирлицу подвыпивший генерал вермахта, командующий армейским корпусом. Эпизод из «Семнадцати мгновений весны» Юлиана Семёнова вспомнился в связи со скандалом, вспыхнувшим в Литве вокруг гастрольного выступления Николая Луганского, российского пианиста с мировым именем. Маэстро на «Бис!» выступает в лучших залах мировых музыкальных столиц, но двери провинциальной литовской филармонии, разместившейся в здании бывшего дворянского собрания Вильны, для исполнителя закрыты на амбарный замок.

Николай Луганский. Фото: pressa40.ru

«Непонятно, почему Луганский может гастролировать в Лондоне, Париже, Берлине, Нью-Йорке, а в Вильнюсе его выступление запретили? Это какая-то фантасмагория, ведь мы живём в демократической стране Евросоюза», – возмущался художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра Гинтарас Ринкявичюс, пригласивший россиянина на открытие музыкального сезона. Хорошо известному в России Ринкявичюсу, видимо, не дано понять всей «интеллектуальной глубины» взглядов правительства и сейма.

Во-первых, не фантасмагория, а свершившийся факт. Что касается «демократической страны», рука сама тянется поставить знак вопроса. Худруку «сверху» разъяснили: на литовскую сцену не должны подниматься артисты, запятнавшие себя в глазах носителей западных ценностей выступлениями в «оккупированном Крыму» или в «непризнанных республиках Донбасса, где власть сепаратистов держится на российских штыках». Для таких гастролёров въезд в страну категорически запрещён, поскольку они представляют собой, цитируем, «серьёзнейшую угрозу национальной безопасности Литовского государства».

Николай Луганский в 2016 году гастролировал в Донецке. Таких концертов официальный Вильнюс не прощает. Председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас (дурно прославился на весь мир тем, что в мультфильме «Маша и Медведь» не увидел ничего, кроме кремлёвской пропаганды; несчастные четверо детей русофоба – папа запрещает им смотреть мультик, от которого во всех странах малыши в восторге) потребовал включить пианиста в «чёрный список persona non grata». И, представьте себе, внесли даже без дискуссии!

Министр культуры Симонас Кайрис юридический акт поддержал, цитируем: «Всем ясно, что на Украине идёт война. Исполнители, которые говорят что-то в прославление России, её режима, несовместимы с отношением, политикой или ценностями нашего государства. Но мы не должны распространять и месседж о том, что в Литве, чтобы выйти на сцену, вы должны пройти через фильтр специальных служб. Это не так!»

Позвольте не согласиться. На министерском совещании, куда пригласили руководителей учреждений культуры для пропагандистской накачки, директор национального театра оперы и балета Йонас Сакалаускас высказал следующее пожелание: «Хочется большего участия департамента государственной безопасности. Он в состоянии проверить фамилии [приглашённых российских деятелей культуры], прокачать их [на лояльность] в сегодняшнем контексте. Литовцы обязаны чтить всех воюющих за демократию, показать мировому сообществу, что в состоянии отделить искусство от политики».

Во-вторых, глава Минкульта хотя и говорит о недопустимости цензуры и отсутствии желания «возвращаться в те времена, когда министерство принимало решения относительно репертуара и приглашённых исполнителей», стесняется признать наличие жёсткого контроля в отношении всего российского. Давно перестала приезжать с концертами московская и петроградская консерваторская профессура, балетные и оперные труппы. В филармонии не услышишь музыку Глинки, Чайковского, Мусоргского, Прокофьева, хотя никто из них не имел отношения ни к Крыму, ни к Донбассу.

С театральных афиш исчез А. П. Чехов. На подмостках нет ни «Чайки», ни «Дяди Вани», ни «Трёх сестёр», тонкими постановками которых гордился покойный сценический гений Эймунтас Някрошюс. После того как в 2017 году прокатчики показали еврейскую трагедию «Холодное танго» Павла Чухрая, российское кино в Литве больше не крутят. И книг не издают, за исключением разве что псевдоисторических исследований авиаинженера Марка Солонина и ему подобных фальсификаторов. Историку Александру Дюкову запретили въезд на 10 лет. Наверное, для того, чтобы не смущал выросшие при независимости примитивно образованные головы.

De jure цензуры нет, de fakto она процветает, заквашенная на «западных ценностях». Не случайно Минкультом принято решение так же не допускать в страну тех, кто известен гомофобскими, антисемитскими заявлениями или обвиняется в сексуальных домогательствах. Кстати, первая жертва харассмента уже есть. Ею стал бельгийский хореограф Ян Фабр, режиссёр спектакля «Ночной писатель». Литовский национальный драматический театр без лишнего шума отменил премьеру, назначенную на 9 и 10 октября. Нетрудно вообразить, какой хай стоял бы, окажись на месте европейца постановщик из РФ.

То есть многочисленные запреты существуют, но это ни в коем случае не цензура – только демонстрация преданности гуманитарным ценностям «западной цивилизации», неотъемлемой частью которой Вильнюс себя представляет. Лозунг времён «Саюдиса» «Чем больше в Литве Америки – тем меньше России» в этом контексте вспомнили кстати.

Было бы ошибочно думать, что положение дел обострилось вчера, а пианист Луганский – первая жертва воинственной русофобии. Валерий Гергиев, звезда мировой величины, был обвинён в готовности совершить идеологическую диверсию в канун государственного праздника и выдворен. В одном списке с ним покойный Иосиф Кобзон, певица Валерия, Григорий Лепс, Олег Газманов, группа «Любе», Филипп Киркоров и еще два десятка российских деятелей культуры. Все виноваты лишь тем, что им аплодировали в Крыму или в Донецке.

Ничего личного – только неумная политика провинциалов. Они дошкольницу Николь Алексееву из Висагинаса третировали в социальных сетях не за участие в российском телевизионном конкурсе «Голос. Дети», а за то, что девочку объявляли, как «Николь из Литвы». Сделать вывод не погнушалась депутат Европейского парламента Раса Юкнявичене: налицо вопиющая политическая близорукость родителей, с одной стороны, и политическая провокация телеканала РТР – с другой.

К слову, когда Владимир Зеленский задавал тон в «Квартале 95», госпожа Раса выступала против гастрольных поездок команды Ze по Литве. Очень не нравилось мадам, как ядовито высмеивают «квартальцы» пана Порошенко, Олега Ляшко, Кличко, Яценюка с Юлией Тимошенко, на тот момент лучших друзей литовских президентов, политиков и министров.

Между прочим, не только глава государства Гитанас Науседа в интервью любит рассказывать, что обожает читать в подлиннике Достоевского, Толстого, Бунина, наслаждаться Рахманиновым, Щедриным и Шостаковичем, получать эстетическое наслаждение от полотен Коровина, Саврасова и Васнецова. Экс-глава МИД Линас Линкявичюс, по его словам, заснуть не может, не перечтя несколько страниц, вышедших из-под пера русских классиков.

Даже из интервью первых лиц видно: запрос на российскую культуру у литовцев есть. Кто бы что ни говорил, вековые исторические связи в момент не разрубишь. Тем более далеко не все в восторге от резкого разворота в сторону малопонятных англосакских «ценностей». В стране пока достаточно настоящих ценителей музыки, театра, эстрады. Спрос на гастроли ажиотажный. Для обывателя они праздник, попасть в залы можно с трудом. Не в обиду будет сказано, но на единственный концерт погасшей звезды Александра Серова билеты раскупили в полдня за два месяца до начала представления.

Давно это было. Происходящее сегодня психиатр назвал бы шизофренией. Нам ближе позиция политологов: мы видим не проблему в мозгах – это мозги такие. Как не вспомнить генерала, беседовавшего со Штирлицем? «Всякая демократия в нашей стране чревата только одним – диктатурой мелких лавочников. Не нужно отстаивать своей точки зрения на судьбы Родины, никакой ответственности. Только подними руку за того, кто этим занимается за тебя, только крикни: «Хайль Гитлер!» и всё сразу станет понятно».