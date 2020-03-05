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Чем больше делает французский лидер Эммануэль Макрон, тем ниже его популярность

05 марта 2020, 15:35  •  62 • Аналитика
«Желтые жилеты» и транспортный коллапс, который поразил Францию из-за забастовок профсоюзов по поводу пенсионной реформы, сильно ударили по президенту Эммануэлю Макрону. Глава государства, получивший широкую поддержку на выборах, похоже, становится все менее популярным после каждого своего шага.
Рейтинги одобрения президента снизились после его избрания в 2017 году на фоне бурных реформ, и упали ниже 30% в конце 2018 года, когда протесты «Желтых жилетов», вызванные гневом по поводу планов повышения цен на бензин, достигли своего пика. Он по-прежнему набирает около 25% голосов, даже после достижения компромисса с крупнейшим профсоюзом Франции, чтобы выйти из тупика по проблеме общественного транспорта. Разочарование теперь начинает просачиваться в его основную фанатскую базу молодых городских специалистов - блок буржуазных левоцентристов и правоцентристов, выступающих за реформы и за ЕС. Париж, где Макрон получил 90% голосов в 2017 году, вполне может переизбрать своего мэра-социалиста в марте.
Барометр настроений против Макрона, от тихого разочарования до жестоких уличных протестов и прямых угроз, не имеет ничего общего с экономическими показателями или неспособностью претворить в жизнь обещанные реформы. Французская экономика выросла на 2,3% в 2017 году и на 1,7% в 2018 году; безработица упала до десятилетнего минимума в 2019 году; и бизнес-инвестиции восстановились . В результате неожиданного сокращения в четвертом квартале прошлого года ежегодный рост в 2019 году составил 1,3%, но экономист Barclays Франсуа Кабу ожидает, что он будет разовым, и проявляет осторожный оптимизм. 91 реформа, проведенная администрацией Макрона и ее правящей партией En Marche! (Вперед!), скоро должна начать приносить плоды. По данным аналитического центра iFRAP, они умеренно или в значительной степени сдерживали свои обещания в 69% случаев.
И все же Макрону удалось потерять французов в этом процессе. Некоторые из них являются личными: его отношение ученика к звездам, сочетающее юношеское высокомерие и надменность Юпитера, сыграли свое дело. Некоторые из них являются институциональными: если Макрон ведет себя как монарх, это также потому, что Пятая республика концентрирует большую исполнительную власть в президентстве и не имеет промежуточных выборов, чтобы беспокоить правящую партию в парламенте. И некоторые из них носят политический характер: новички, набившие ряды партии Макрона, стали чрезмерно уверенными в долгосрочном планировании, совершенно недооценили движение «Жёлтый жилет» и не смогли подготовить основу для переговоров по пенсионным реформам.
Там также меняется характер французского общества. Жизнь становится менее комфортной, чем раньше. Рост крайне правых голосов, которые почти выиграли президентство в 2002 году; голосование «нет» на референдуме по конституционному договору ЕС в 2005 году; и соответствующая неспособность правых и левых выиграть переизбрание в 2012 и 2017 годах. Несмотря на относительно низкое неравенство в доходах и государство всеобщего благосостояния, Франция не искоренила различия между социально-экономическими и культурными чертами, автором которых является Жером. Фурке говорит, что создал «архипелаг» разрозненных социальных островов. Макрон был чистым бенефициаром этой антиэлитарной атмосферы в 2017 году, как относительный новичок, возглавляющий новую партию. В 2020 году он находится на приемной стороне.
Сейчас царит амбивалентность. Программа реформ Макрона позиционировалась как мягкий, скандинавский ответ на французские беды - теперь она рассматривается как суровое лекарство, которое оставит победителей и, что более важно, проигравших. Истинные верующие, которые думают, что Франция изменилась с 2017 года и изменится в ближайшие годы, составляют меньшинство, между 30% и 40%. Это не значит, что революция висит в воздухе. Поддержка пенсионных протестов угасает, в то время как доля людей, которые определили себя в качестве желтых жилетов в конце 2018 и начале 2019 годов, колебалась на уровне 10% -20%. В любом случае темп реформ, скорее всего, замедлится.
Пока еще рано списывать со счетов Макрона, но если в недавней истории есть какое-либо руководство, то непопулярность такого рода почти невозможно изменить. Противодействие глобализации и отсутствие социальной мобильности являются мощными силами. Кто бы ни победил на президентских выборах в 2022 году, он либо натолкнется на новое повествование, связывающее парижан буржуазного блока с другими частями французского общества (возможно, с акцентом на окружающую среду), либо на крайне правого лидера Марин Ле Пен.

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