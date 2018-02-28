Чем ближе выборы, тем больше вбросов: реальны ли "новые" майские указы

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По мере приближения президентских выборов в России в СМИ появляется все больше провокационных сообщений. РБК опубликовал материал, в котором утверждает, что в администрации президента якобы готовятся новые Майские указы - по аналогии с поручениями Владимира Путина, сформулированными весной 2012 года. “Царьград” узнал у экспертов, чего ожидать от этого документа, если он, конечно, существует

Майские указы: Зачет или шулерство?

Некоторые эксперты считают, что такого рода "вбросы" сами по себе могут быть провокацией и вряд ли в действительности являются подлинной информацией.

Так, по мнению директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина, распространение подобных материалов накануне президентских выборов является не самым корректным действием со стороны СМИ:

Я не уверен, насколько корректно разглашать подобную информацию, учитывая, что выборы еще не состоялись, и президент не избран. В этой связи не очень понятно, кто будет выполнять майские указы, кто их будет подписывать? Чьи указы будут выполняться, какого президента и почему их готовит нынешняя администрация и нынешнее правительство? То есть это несколько преждевременная информация… она создает ощущение некоей предопределенности нынешних выборов, а это не демократично".

С такой версией согласен и главный редактор портала "Завтра.Ру" и телеканала "День" Андрей Фефелов. Он считает, что для предвыборного периода в жизни любой страны свойственны различные передергивания и нервное реагирование на любой информационный повод:

Мне кажется, что предвыборный период наполнен особой невралгией и особой психопатией. Отсюда - огромное количество всяких слухов, недомолвок, тайн, каких-то планов. Я бы не стал особо уповать на эти разговоры. Дождемся нового цикла, нового срока Владимира Путина. И, в конце концов, я бы, действительно, ожидал уже в мае каких-то важных событий".

Андрей Свинцов: "Майские указы" практически не выполнены

При этом большинство экспертов согласно с тем, что такого рода указы - довольно эффективный способ государственного управления и обозначения векторов деятельности исполнительной власти в России. Андрей Фефелов уверен, что в ближайшее время главная задача, которая будет стоять перед нашим государством – это обеспечение безопасности. Эксперт считает, что если новые указы и разрабатываются, то в значительной мере они будут посвящены именно этому вопросу:

Я вижу, что Россия постепенно оказывается в предвоенной ситуации и окружена проблемами безопасности. Это главная задача – обеспечить национальную безопасность. В том числе она связана с безопасностью продовольственной, энергетической, лекарственной. Также есть большая проблема с наличием внутри групп влиятельных людей, бизнес-элиты симпатизантов нашего стратегического противника. Вот эти агенты влияния, люди, силы, средства массовой информации, которые работают напрямую на противника, должны быть обезврежены. И это главный вопрос. Все остальное второстепенно".

Афанасьев Андрей