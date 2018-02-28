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Чем ближе выборы, тем больше вбросов: реальны ли "новые" майские указы
28 февраля 2018, 00:09 • 57 • Политика
По мере приближения президентских выборов в России в СМИ появляется все больше провокационных сообщений. РБК опубликовал материал, в котором утверждает, что в администрации президента якобы готовятся новые Майские указы - по аналогии с поручениями Владимира Путина, сформулированными весной 2012 года. “Царьград” узнал у экспертов, чего ожидать от этого документа, если он, конечно, существует
Некоторые эксперты считают, что такого рода "вбросы" сами по себе могут быть провокацией и вряд ли в действительности являются подлинной информацией.
Так, по мнению директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина, распространение подобных материалов накануне президентских выборов является не самым корректным действием со стороны СМИ:
С такой версией согласен и главный редактор портала "Завтра.Ру" и телеканала "День" Андрей Фефелов. Он считает, что для предвыборного периода в жизни любой страны свойственны различные передергивания и нервное реагирование на любой информационный повод:
При этом большинство экспертов согласно с тем, что такого рода указы - довольно эффективный способ государственного управления и обозначения векторов деятельности исполнительной власти в России. Андрей Фефелов уверен, что в ближайшее время главная задача, которая будет стоять перед нашим государством – это обеспечение безопасности. Эксперт считает, что если новые указы и разрабатываются, то в значительной мере они будут посвящены именно этому вопросу:
Афанасьев Андрей
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