Чем ближе к выборам, тем активнее антироссийская риторика: Эксперт оценил решение Украины не пускать наблюдателей из России

Отказ Украины от российских наблюдателей на выборах президента страны директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает абсолютно предсказуемым. По его мнению, чем ближе к выборам главы Украины, тем активнее будет звучать антироссийская риторика.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал направленный в ОБСЕ главой украинского МИД Павлом Климкиным документ о том, что Украина не будет принимать заявки от наблюдателей из России на выборы президента. В беседе с "Невскими новостями" Солонников отметил, что удивляться такому решению украинских властей не стоит. Для них Россия является "агрессором", которому меньше месяца назад едва не объявили войну. Вначале гражданам России запретили въезд на территорию Украины, потом закрыли избирательные участки в нашей стране, поэтому отказ от российских наблюдателей, по словам эксперта, является последовательным шагом в этой цепи.

Кроме того, собеседник "Невских новостей" уверен, что никакой реакции ОБСЕ не последует. "Никто из западных коллег в это вмешиваться не будет", — заявил эксперт.

Чем ближе к выборам президента, которые должны состояться 31 марта, тем активнее будет звучать антироссийская риторика, считает Солонников. "Будут и заявления, и конкретные действия, и провокации. Все будет", — подытожил специалист.