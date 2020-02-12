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Чем ближе День Победы – тем больше агрессия унионистов

12 февраля 2020, 16:54  •  42 • Украина
Филиал музея обороны и блокады Ленинграда в Кишинёве ещё не открылся, а война ему уже объявлена
Представители движения Unirea, выступающие за объединение Молдовы и Румынии, а, по сути, за ликвидацию Молдавии как самостоятельного государства, всерьёз вступили в борьбу с приближающимся празднованием Дня Победы.
Новым объектом для нападения и критики стала инициатива создания в Кишинёве филиала ленинградского музея блокады.
Политолог и журналист Петру Богату так прямо и заявил: «Это не наша война, Бессарабия не находилась под немецко-фашистской оккупацией». Политолог договорился до того, что и блокады Ленинграда не было, а был «большевистский фарс» и «советский геноцид». Против открытия филиала музея блокады выступает и бывший и. о. генерального примара Кишинёва Руслан Кодряну, который также считает Великую Отечественную войну «чужой», к тому же – «войной двух тиранов».
«Вполне ожидаемо, что в год 75-летия Победы с пыльных антресолей, отверстий за плинтусом и прочих экзотических мест на свет Божий выползут недовольные итогами Второй мировой войны граждане. Да, как это ни прискорбно, они тоже граждане и уроженцы победившей во Второй мировой, и прежде всего в Великой Отечественной войне, Советской Молдавии, сражавшейся в рядах Союза Советских Социалистических Республик против европейского фашизма. И пластинка одна и та же, заезженная до дыр – «не наша это война, ибо нет у нас Отечества»,
– прокомментировал заявления унионистов глава координационного совета российских соотечественников в Молдове Алексей Петрович.
Особенно удивительно, когда о том, что это «не наша война», говорит выпускник высшей партийной школы города Ростова коммунист, а ныне политолог Петру Богату, называющий захоронения советских воинов, сражавшихся с фашизмом, «инструментами манипуляций».
Филиал музея обороны и блокады Ленинграда в Кишинёве ещё не открылся, а война ему уже объявлена. Хотя этот филиал музея будет посвящён памяти тех молдаван, которые сражались за Ленинград, прорывали блокаду, гибли в боях и умирали от голода.
В то время Ленинград был советским городом. Сегодня же унионисты кричат о том, что нельзя говорить о памяти чужого города.
«А то, что мы десятилетиями учим историю соседнего государства, никого не смущает? Попытки сравнить незаконные музеи оккупаций и прочую самодеятельность с нашей исключительно гражданской инициативой смотрятся дёшево. Эти «музеи» открывались по личному указанию, тратились государственные деньги и людей на экскурсии таскали под роспись. Наша инициатива – добровольная, из госбюджета не потратят ни одного гроша. Мы привыкли рассчитывать на собственные силы. Ну нельзя так бояться исторической правды. Да, в годы войны советские люди ценою невероятных жертв и усилий победили фашизм. Да, среди них были и наши сограждане. Да – в любой нормальной стране такие вещи чтут и помнят. А мы хотим жить в нормальной стране»,
– написал Алексей Петрович на своей странице в социальной сети Facebook.
Но если молдавские унионисты считают себя наследниками состоящей в союзе с Третьим рейхом Румынии, то их действия необходимо и оценивать соответственно – в свете выводов Нюрнбергского процесса, которые пока ещё никто не отменял.
Соб. корр. ФСК
На фото. Представители движения Unirea, источник – Пресс-служба партии «Объединение спасения Бессарабии»

Фонд Стратегической Культуры

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