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Челюсть отпала: В США нашли 15-этажный бункер времён холодной войны с сауной и кинотеатром

10 июля 2020, 20:00  •  92 • В мире
В США обнаружен невероятный бункер времён холодной войны. 15-этажный кондоминиум с сауной и кинотеатром способен выдержать ядерный взрыв мощностью около 12 килотонн. 
Если вдруг вновь на горизонте забрезжит холодная война и гонка ядерных вооружений, состоятельные жители США знают, где искать спасения. В 320 километрах от Канзас-Сити был обнаружен роскошный кондоминиум Survival - "Выживание". Дом, защищённый от мощного ядерного взрыва, имеет 15 этажей и включает в себя сауну и кинотеатр.
Купить апартаменты в этом кондоминиуме по карману только очень состоятельным американцам: люксовое убежище для 3-5 человек обойдётся в 1,5 миллиона долларов.
Очевидцы рассказывают, что здание не имеет окон: их заменяют телеэкраны, транслирующие всё, что происходит во внешнем мире. Кроме сауны и кинозала, роскошный бункер располагает библиотекой, учебный классом и баром. А ещё здесь есть бассейн с водной горкой и даже стенка для скалолазания.

В "Выживании" можно не волноваться о перебоях с водой или электричеством: здание обслуживается энергией из природных источников - в частности, от ветряных турбин.

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