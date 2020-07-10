Челюсть отпала: В США нашли 15-этажный бункер времён холодной войны с сауной и кинотеатром

Если вдруг вновь на горизонте забрезжит холодная война и гонка ядерных вооружений, состоятельные жители США знают, где искать спасения. В 320 километрах от Канзас-Сити был обнаружен роскошный кондоминиум Survival - "Выживание". Дом, защищённый от мощного ядерного взрыва, имеет 15 этажей и включает в себя сауну и кинотеатр.

Купить апартаменты в этом кондоминиуме по карману только очень состоятельным американцам: люксовое убежище для 3-5 человек обойдётся в 1,5 миллиона долларов.

Очевидцы рассказывают, что здание не имеет окон: их заменяют телеэкраны, транслирующие всё, что происходит во внешнем мире. Кроме сауны и кинозала, роскошный бункер располагает библиотекой, учебный классом и баром. А ещё здесь есть бассейн с водной горкой и даже стенка для скалолазания.



В "Выживании" можно не волноваться о перебоях с водой или электричеством: здание обслуживается энергией из природных источников - в частности, от ветряных турбин.